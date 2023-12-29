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Doğa ve Fatih Sevişmesine Heyecanlanan Kızılcık Şerbeti Admininin Verdiği Tepkiye Yorum Yağdı

Doğa ve Fatih Sevişmesine Heyecanlanan Kızılcık Şerbeti Admininin Verdiği Tepkiye Yorum Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:51

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damga vururken, söz konusu olaya heyecanlanan Kızılcık Şerbeti admininin tepkisi herkesi güldürdü.

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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damga vururken, söz konusu olay haliyle sosyal medyada tepki aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damga vururken, söz konusu olay haliyle sosyal medyada tepki aldı.

İzleyicilerin yanı sıra Kızılcık Şerbeti admini de bu olaya tepki verdi. Hem de aşağıdaki tweetle:

İzleyicilerin yanı sıra Kızılcık Şerbeti admini de bu olaya tepki verdi. Hem de aşağıdaki tweetle:

Haliyle sevişme sahnesi kadar adminin tepkisine de yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

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