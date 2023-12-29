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Doğa ve Fatih'in Bir Heves Seviştikleri Kızılcık Şerbeti'ne Haliyle Yorum Yağdı

Doğa ve Fatih'in Bir Heves Seviştikleri Kızılcık Şerbeti'ne Haliyle Yorum Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:16

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damgasını vurdu. Kavga ederlerken seks tansiyonlarına hakim olamayan ikili haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damgasını vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damgasını vurdu.

Pembe yüzünden hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin yükselen seks tansiyonunu görmezden gelmeyip seviştikleri bölüm sosyal medyada resmen zirveye oturdu.

Pembe yüzünden hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin yükselen seks tansiyonunu görmezden gelmeyip seviştikleri bölüm sosyal medyada resmen zirveye oturdu.

Bu sevişmeyle beraber Fatih'in evlilik işlemlerini hızlandırdığı bu anlara elbette yorum yağdı.

Bu sevişmeyle beraber Fatih'in evlilik işlemlerini hızlandırdığı bu anlara elbette yorum yağdı.

İşte Doğa ve Fatih sevişmesine gelen tepkiler:

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