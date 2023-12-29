Doğa ve Fatih'in Bir Heves Seviştikleri Kızılcık Şerbeti'ne Haliyle Yorum Yağdı
Doğa ve Fatih'in Bir Heves Seviştikleri Kızılcık Şerbeti'ne Haliyle Yorum Yağdı
Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damgasını vurdu. Kavga ederlerken seks tansiyonlarına hakim olamayan ikili haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damgasını vurdu.
Pembe yüzünden hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin yükselen seks tansiyonunu görmezden gelmeyip seviştikleri bölüm sosyal medyada resmen zirveye oturdu.
Bu sevişmeyle beraber Fatih'in evlilik işlemlerini hızlandırdığı bu anlara elbette yorum yağdı.
İşte Doğa ve Fatih sevişmesine gelen tepkiler:
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