Gözaltındaydı: Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu Cinayetinde Şüpheli Eski Eş Ceza Aldı
Gözaltındaydı: Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu Cinayetinde Şüpheli Eski Eş Ceza Aldı
Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mustafa Hakkulu cinayetinde katilin İsa Dumlu olduğu ortaya çıkarken, Dumlu'nun ifadesinde suç ortakları olduğunu açıkladığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar doğrultusunda Hakkulu'nun eski eşi ve bir arkadaşı daha gözaltına alınırken, eski eşe ceza verildi.
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Müge Anlı'yı günlerdir meşgul eden Mustafa Hakkulu cinayetinde canlı yayında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Bildiğiniz üzere kayıplara karıştıktan bir süre sonra Mustafa Hakkulu'nun cesedi dere kenarında bulunmuş ve yakın arkadaşı İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti.
Tutuklanan Dumlu ifadesinde suç ortakları olduğunu belirtirken, bu isimlerin yine Hakkulu'nun arkadaşı olan Yüksel Ürün ve Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç olduğunu belirtmişti.
Eski eş ve Bengül ve Yüksel Okur bu cinayetle hiçbir alakaları olmadıklarını söylemelerine rağmen gözaltına alınırlarken, Hakkulu Ailesi, İsa Dumlu ve Bengül arasında aşk olduğunu iddia etmiş ve bu yüzden cinayetin işlendiğini söylemişlerdi.
Söz konusu gözaltıların ardından Müge Anlı canlı yayında eski eş Bengül'ün ev hapsi cezasına çarptırıldığını açıkladı.
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İsa Dumlu ve Yüksel Ürün ise 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
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