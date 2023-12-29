Gözaltındaydı: Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu Cinayetinde Şüpheli Eski Eş Ceza Aldı

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mustafa Hakkulu cinayetinde katilin İsa Dumlu olduğu ortaya çıkarken, Dumlu'nun ifadesinde suç ortakları olduğunu açıkladığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar doğrultusunda Hakkulu'nun eski eşi ve bir arkadaşı daha gözaltına alınırken, eski eşe ceza verildi.