Seneler Sonra Ekranlara Dönen Özgü Namal'ın Sette Kutlanan Doğum Günü Ünlü Oyuncuyu Duygulandırdı!

Özgü Namal 9 yıl aradan sonra Kızıl Goncalar ile TV ekranlarına dönmüş ve hayranlarını bu dönüşle çok sevindirmişti. Ancak Kızıl Goncalar daha 2 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ses getirdi ve izleyiciyi ikiye bölmekle kalmayıp RTÜK'ten rekor ceza yedi. Tüm bunları bir yana bırakıp çalışmaya devam eden ekip Özgü Namal'ın doğum gününü sette kutladı!