Seneler Sonra Ekranlara Dönen Özgü Namal'ın Sette Kutlanan Doğum Günü Ünlü Oyuncuyu Duygulandırdı!
Seneler Sonra Ekranlara Dönen Özgü Namal'ın Sette Kutlanan Doğum Günü Ünlü Oyuncuyu Duygulandırdı!
Özgü Namal 9 yıl aradan sonra Kızıl Goncalar ile TV ekranlarına dönmüş ve hayranlarını bu dönüşle çok sevindirmişti. Ancak Kızıl Goncalar daha 2 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ses getirdi ve izleyiciyi ikiye bölmekle kalmayıp RTÜK'ten rekor ceza yedi. Tüm bunları bir yana bırakıp çalışmaya devam eden ekip Özgü Namal'ın doğum gününü sette kutladı!
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Başarılı oyuncu Özgü Namal, 9 yıllık bir aranın ardından TV ekranlarına Kızıl Goncalar ile geri döndü.
Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı dizi öyle büyük ses getirdi ki daha ilk bölümün ardından cezaların ardı arkası kesilmedi.
Ancak iptal edilen çekim mekanlarına rağmen ekip çalışmayı sürdürmeye devam etti.
Çekimler sırasında da Özgü Namal'ın 28 Aralık olan doğum gününü bir sürpriz ile kutlamayı ihmal etmediler!
Bu anları Instagram hesabından paylaşan Namal'ın mutluluğu ve şaşkınlığı her halinden belli oluyordu.
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"Canlar teşekkür ediyorum ❤️ iyi ki varsınız 🙏🏻 Emeğinize yüreğinize ruhunuza sağlık 🙏🏻 Hoş buldum 🙏🏻❤️🌹💐Ben de sizi çok özlemişim ❤️❤️❤️" notuyla paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı.
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Mutlu yaşların olsun Özgü Namal!
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