Bir Değişiklik Yapıp Jüri Olmaya Karar Veren Acun Ilıcalı'nın Ortama Ayak Uydurma Şekli Büyük Güldürdü!!
Bir Değişiklik Yapıp Jüri Olmaya Karar Veren Acun Ilıcalı'nın Ortama Ayak Uydurma Şekli Büyük Güldürdü!!
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden yeni görüntüler sızmaya devam ediyor. Bu sefer de Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda ortama ayak uydurma şekli sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye özel bölümüne, yani 2024'e girmemize yalnızca birkaç gün kaldı!
Bu sene büyük değişikliklerin yer aldığı O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda bu sene Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yanında Hadise'nin yerine Meryem Uzerli, Beyaz'ın yerine de Acun Ilıcalı'nın ta kendisi oturuyor.
İki gün önce gerçekleşen yılbaşı çekiminden birçok eğlenceli ve sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü sızdı. Murat Boz ve Ebru Gündeş'in dansı 👇
Hadise'nin bu sene de jüri koltuğunda yer almayışı 👇
Ve Murat Boz'un çapkınlık hamlelerini Hadise gibi Meryem Uzerli üstünde de eksiksiz uygulayışı👇 şimdiden dillere fena düştü!
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Geçtiğimiz dakikalarda şimdiden büyük merak uyandırmayı başaran yılbaşı çekiminden yeni bir görüntü daha sızdı! Üstelik bu sefer öznesi patronun ta kendisi: Acun Ilıcalı!
Yıllar sonra bir değişiklik yapıp jüri koltuğuna oturmaya karar veren Acun Ilıcalı'nın ortama ve yeni misyonuna ayak uydurma şekli sosyal medyada infial yarattı😂
1. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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