O Ses Türkiye Yılbaşı Çekimlerinde Meryem Uzerli'nin Etrafında Pervane Olan Çapkın Murat Boz Dillere Düştü
O Ses Türkiye Yılbaşı Çekimlerinde Meryem Uzerli'nin Etrafında Pervane Olan Çapkın Murat Boz Dillere Düştü
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden sızan videolar sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu! Bu sene ilk kez jüri koltuğunda oturan Meryem Uzerli'nin etrafında pervane olan Murat Boz çapkınlığıyla dillere fena düştü 😂
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Bir yılbaşı klasiği olarak büyük çoğunluğumuz televizyon başına geçip O Ses Türkiye izlemeyi heyecanla bekliyoruz!
Fakat bu sene epey büyük değişiklikler var biliyorsunuz... Bu seneye alıştığımız kadrodan iki eksik giriyoruz. Beyaz da Hadise de jüri koltuğunda yer almayacak, yerlerine gelen isimlerse Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli!
Şimdi yine aynı çekim gecesinden sızan asıl görüntüye dönelim! Murat Boz'un başta Hadise olmak üzere O Ses Türkiye'ye konuk olarak gelen tüm kadın ünlülere ekstra ilgisine hepimiz alışığız. Orası net!
Haliyle bu sefer sırada Meryem Uzerli var... Milletçe hasret kaldığımız Hürrem sultanımızı O Ses Türkiye'de bulunca etrafında pervane olan Murat Boz, yine çapkınlığıyla gündemin tam ortasına oturdu.
Gelin, Murat Boz'un gözünü de elini de Meryem Uzerli'nin üstünden çekemediği o anlara beraber bakalım!
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1. Sonra da Murat Boz'un bitmek bilmeyen kurlarına gelen yorumlara beraber bakalım! 😂
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