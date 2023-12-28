Dubai'den 100 Milyon TL'lik Teklif Alan Merve Boluğur Hemen Havaya Girdi: Eski Merve'yi Geri Getirdi!
Dubai'den 100 Milyon TL'lik Teklif Alan Merve Boluğur Hemen Havaya Girdi: Eski Merve'yi Geri Getirdi!
Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Merve Boluğur hemen havaya girdi, takipçilerine özledikleri Merve Boluğur pozlarını verdi!
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2006 yılında hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren Merve Boluğur, ilk başta sempatik tavırlarıyla,
Sonra da dillere destan güzelliği ve oyunculuğuyla magazinin gözde isimlerinden biri haline geldi.
Şimdilerdeyse zaman içerisinde geçirdiği değişim, ani tarz değişiklikleri ve çarpıcı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor kendisi. Özel hayatı ve ilginç açıklamalarını da es geçmemek lazım!
Geçtiğimiz gün 2. Sayfa muhabirlerinin radarına takılan Merve Boluğur, Dubai'den 100 milyonluk bir teklif aldığını ve çok mutlu olduğunu söylemişti hatırlarsanız...
100 milyonluk teklif Merve Boluğur'un keyfini epey yerine getirmiş olacak ki kendisi takipçilerinin uzun süredir hasret kaldığı pozlar paylaştı geçtiğimiz saatlerde!
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Boluğur'un balkon pozları, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü, 'geri dönmüş' dedirtti!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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