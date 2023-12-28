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Herkes "Nerdesin Aşkım?" Diye Soruyor: Hadise'nin O Ses Türkiye Jürisinde Olmayışı İzleyiciyi Fazlasıyla Üzdü!

Herkes "Nerdesin Aşkım?" Diye Soruyor: Hadise'nin O Ses Türkiye Jürisinde Olmayışı İzleyiciyi Fazlasıyla Üzdü!

Hadise O Ses Türkiye
themyscira - Misafir Editör
28.12.2023 - 20:10

Yıllardır olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye'yle yepyeni bir yıla merhaba diyeceğiz. (Tabii evde olanlarımız 😅) Ancak bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hadise'nin olmaması izleyiciyi fazlasıyla üzdü.

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Yılbaşı gecelerinin en eğlenceli programı senelerdir O Ses Türkiye oluyor.

Yılbaşı gecelerinin en eğlenceli programı senelerdir O Ses Türkiye oluyor.

Her yıl oldukça eğlenceli geçen programın bu yılki çekimleri de gerçekleşti.

Her yıl oldukça eğlenceli geçen programın bu yılki çekimleri de gerçekleşti.

Ancak bu yıl gözlerimizin aradığı bir isim çekimlerde yoktu... Evet, Hadise!

Ancak bu yıl gözlerimizin aradığı bir isim çekimlerde yoktu... Evet, Hadise!

Bu yıl jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş oturuyor.

Bu yıl jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş oturuyor.

Ancak Hadise'nin olmayışı izleyiciyi fena halde üzdü.

Ancak Hadise'nin olmayışı izleyiciyi fena halde üzdü.
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Tabii ki seyirciden yorum yağdı.

Tabii ki seyirciden yorum yağdı.
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