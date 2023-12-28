Herkes "Nerdesin Aşkım?" Diye Soruyor: Hadise'nin O Ses Türkiye Jürisinde Olmayışı İzleyiciyi Fazlasıyla Üzdü!

Yıllardır olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye'yle yepyeni bir yıla merhaba diyeceğiz. (Tabii evde olanlarımız 😅) Ancak bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hadise'nin olmaması izleyiciyi fazlasıyla üzdü.