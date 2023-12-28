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RTÜK Üyesi, Kızıl Goncalar'a Ceza Getiren O Sahneyi Açıkladı!

RTÜK Üyesi, Kızıl Goncalar'a Ceza Getiren O Sahneyi Açıkladı!

RTÜK Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:50

Yayınlandığı andan itibaren tepkilerin odağında olan Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK bugün kararını açıkladı ve diziye  “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi. Söz konusu cezanın hangi sahneler sebebiyle geldiği merak edilirken, RTÜK üyesi Tuncay Keser açıklayıcı bir paylaşım yaptı.

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Henüz 2 haftadır ekranlarda olmasına rağmen bazı kesimlerce yoğun eleştiriye maruz kalan Kızıl Goncalar hakkında RTÜK inceleme başlatmıştı.

Henüz 2 haftadır ekranlarda olmasına rağmen bazı kesimlerce yoğun eleştiriye maruz kalan Kızıl Goncalar hakkında RTÜK inceleme başlatmıştı.

Yapılan incelemenin ardından diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası veren RTÜK'ün bu kararı sosyal medyada yoğun tepki alırken, dizideki hangi sahnenin cezaya sebebiyet verdiği de merak edilmişti.

Yapılan incelemenin ardından diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası veren RTÜK'ün bu kararı sosyal medyada yoğun tepki alırken, dizideki hangi sahnenin cezaya sebebiyet verdiği de merak edilmişti.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X'te yaptığı paylaşımla Kızıl Goncalar dizisine verilen cezanın gerekçelerinden birinin “tereyağlı börek” sahnesi olduğunu belirtti.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X'te yaptığı paylaşımla Kızıl Goncalar dizisine verilen cezanın gerekçelerinden birinin “tereyağlı börek” sahnesi olduğunu belirtti.

İşte Tuncay Keser'in o paylaşımı:

İşte Tuncay Keser'in o paylaşımı:

"Tereyağlı börek sahnesi de ne?" diye merak ediyorsanız onu da anlatalım:

"Tereyağlı börek sahnesi de ne?" diye merak ediyorsanız onu da anlatalım:

Dizideki Meryem karakteri bir börekçide işe başlıyor ve has tereyağı ile yapılan böreklerin tereyağı bitince farklı yağla yapıldığını fark edince ekstra tereyağı istiyor. Bunun için iş yeri sahibi İdris Efendi'yle görüşen Meryem, 'diğer yağı' kullanması gerektiğini ve bu usulü öğrenmesini söyleyen İdris Efendi'ye diğer yağın üzerindeki 'has tereyağı' yazısının çıkarılmasını istediğini söyleyince de tepki görüp işten kovuluyor.

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İşte cezaya sebep olan o sahne:

Sizce bu sahne ceza almayı gerektiriyor mu? Ne düşünüyorsunuz?

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