RTÜK Üyesi, Kızıl Goncalar'a Ceza Getiren O Sahneyi Açıkladı!
RTÜK Üyesi, Kızıl Goncalar'a Ceza Getiren O Sahneyi Açıkladı!
Yayınlandığı andan itibaren tepkilerin odağında olan Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK bugün kararını açıkladı ve diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi. Söz konusu cezanın hangi sahneler sebebiyle geldiği merak edilirken, RTÜK üyesi Tuncay Keser açıklayıcı bir paylaşım yaptı.
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Henüz 2 haftadır ekranlarda olmasına rağmen bazı kesimlerce yoğun eleştiriye maruz kalan Kızıl Goncalar hakkında RTÜK inceleme başlatmıştı.
Yapılan incelemenin ardından diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası veren RTÜK'ün bu kararı sosyal medyada yoğun tepki alırken, dizideki hangi sahnenin cezaya sebebiyet verdiği de merak edilmişti.
RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X'te yaptığı paylaşımla Kızıl Goncalar dizisine verilen cezanın gerekçelerinden birinin “tereyağlı börek” sahnesi olduğunu belirtti.
İşte Tuncay Keser'in o paylaşımı:
"Tereyağlı börek sahnesi de ne?" diye merak ediyorsanız onu da anlatalım:
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İşte cezaya sebep olan o sahne:
Sizce bu sahne ceza almayı gerektiriyor mu? Ne düşünüyorsunuz?
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