RTÜK Üyesi, Kızıl Goncalar'a Ceza Getiren O Sahneyi Açıkladı!

Dizideki Meryem karakteri bir börekçide işe başlıyor ve has tereyağı ile yapılan böreklerin tereyağı bitince farklı yağla yapıldığını fark edince ekstra tereyağı istiyor. Bunun için iş yeri sahibi İdris Efendi'yle görüşen Meryem, 'diğer yağı' kullanması gerektiğini ve bu usulü öğrenmesini söyleyen İdris Efendi'ye diğer yağın üzerindeki 'has tereyağı' yazısının çıkarılmasını istediğini söyleyince de tepki görüp işten kovuluyor.