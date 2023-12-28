Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın İlk Fragmanını Yayınladı: Sezon Turabi ve Poyraz Kavgasıyla Başlıyor!
Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın İlk Fragmanını Yayınladı: Sezon Turabi ve Poyraz Kavgasıyla Başlıyor!
Diğer sezonlardan farklı olacak Survivor All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. SMS oylamasının olmayacağı ve yalnızca performansa dayalı olacak yarışma 1 Ocak'ta başlıyor. Acun Ilıcalı merakla beklenen sezonun ilk fragmanını yayınladı!
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Survivor All Star, 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.
1 Ocak'ta başlayacak yeni sezonun ilk fragmanı aslında O Ses Türkiye ile birlikte yayınlanacaktı.
Ancak O Ses Türkiye'nin çekimlerinde alınan görüntüler sosyal medyada sızdırılınca fragmanın yayınlanması da erkene alındı.
Fragmanı sizler için şöyle bırakalım!
Fragmanda Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin hayallerinin gerçek olduğunu söylüyor.
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Daha ilk bölümden tempo oldukça yüksek görünüyor.
Poyraz'ın "İki aydır kışkırtmaları yapan bu adam!" demesi üzerine Turabi ve Poyraz arasında bir tartışmanın başladığı görülüyor.
Turabi'nin sözlerinin ardından Poyraz "Şampiyonsan efendi olacaksın" diye karşılık veriyor.
Turabi'nin "Efendiliği öğretecek son adamsın" sözlerinin ardından ortalık iyice geriliyor.
Poyraz'ın "Seni ağlatacağım" sözlerinin ardından Turabi öfkesini kontrol edemiyor ve kavga büyüyor.
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Turabi'nin Poyraz'ın üzerine yürümesinin ardından tartışma konseye taşınıyor ve görüntülere göre Turabi, Acun Ilıcalı'dan uyarı alıyor.
Bölümün fragmanına yorum yağdı.
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Bakalım bu sezon bizi neler bekliyor. İzleyip göreceğiz!
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