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Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın İlk Fragmanını Yayınladı: Sezon Turabi ve Poyraz Kavgasıyla Başlıyor!

Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın İlk Fragmanını Yayınladı: Sezon Turabi ve Poyraz Kavgasıyla Başlıyor!

survivor
themyscira - Misafir Editör
28.12.2023 - 18:37

Diğer sezonlardan farklı olacak Survivor All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. SMS oylamasının olmayacağı ve yalnızca performansa dayalı olacak yarışma 1 Ocak'ta başlıyor. Acun Ilıcalı merakla beklenen sezonun ilk fragmanını yayınladı!

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Survivor All Star, 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Survivor All Star, 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

1 Ocak'ta başlayacak yeni sezonun ilk fragmanı aslında O Ses Türkiye ile birlikte yayınlanacaktı.

1 Ocak'ta başlayacak yeni sezonun ilk fragmanı aslında O Ses Türkiye ile birlikte yayınlanacaktı.

Ancak O Ses Türkiye'nin çekimlerinde alınan görüntüler sosyal medyada sızdırılınca fragmanın yayınlanması da erkene alındı.

Ancak O Ses Türkiye'nin çekimlerinde alınan görüntüler sosyal medyada sızdırılınca fragmanın yayınlanması da erkene alındı.

Fragmanı sizler için şöyle bırakalım!

Fragmanda Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin hayallerinin gerçek olduğunu söylüyor.

Fragmanda Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin hayallerinin gerçek olduğunu söylüyor.

Onu elerse bir tek kendisi eler demeyi de ihmal etmiyor tabii.

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Daha ilk bölümden tempo oldukça yüksek görünüyor.

Daha ilk bölümden tempo oldukça yüksek görünüyor.

Poyraz'ın "İki aydır kışkırtmaları yapan bu adam!" demesi üzerine Turabi ve Poyraz arasında bir tartışmanın başladığı görülüyor.

Poyraz'ın "İki aydır kışkırtmaları yapan bu adam!" demesi üzerine Turabi ve Poyraz arasında bir tartışmanın başladığı görülüyor.

Turabi'nin sözlerinin ardından Poyraz "Şampiyonsan efendi olacaksın" diye karşılık veriyor.

Turabi'nin sözlerinin ardından Poyraz "Şampiyonsan efendi olacaksın" diye karşılık veriyor.

Turabi'nin "Efendiliği öğretecek son adamsın" sözlerinin ardından ortalık iyice geriliyor.

Turabi'nin "Efendiliği öğretecek son adamsın" sözlerinin ardından ortalık iyice geriliyor.

Poyraz'ın "Seni ağlatacağım" sözlerinin ardından Turabi öfkesini kontrol edemiyor ve kavga büyüyor.

Poyraz'ın "Seni ağlatacağım" sözlerinin ardından Turabi öfkesini kontrol edemiyor ve kavga büyüyor.
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Turabi'nin Poyraz'ın üzerine yürümesinin ardından tartışma konseye taşınıyor ve görüntülere göre Turabi, Acun Ilıcalı'dan uyarı alıyor.

Turabi'nin Poyraz'ın üzerine yürümesinin ardından tartışma konseye taşınıyor ve görüntülere göre Turabi, Acun Ilıcalı'dan uyarı alıyor.

Bölümün fragmanına yorum yağdı.

Bölümün fragmanına yorum yağdı.
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Bakalım bu sezon bizi neler bekliyor. İzleyip göreceğiz!

Bakalım bu sezon bizi neler bekliyor. İzleyip göreceğiz!
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paranoid

Başladı mınakodum sörvayvırı, kimisi srestten dertlerden uzak durmak için izleyecek, kimisinin zaten hiçbir şey s2nde olmadığı için izleyecek programı..Değiş... Devamını Gör