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15 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anne, Oğlunun 3 Çocuk Babası Arkadaşını Suçladı

15 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anne, Oğlunun 3 Çocuk Babası Arkadaşını Suçladı

Didem Arslan'la Vazgeçme
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 21:50

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bir kayıp olayı damga vurdu. 15 yaşındaki Helin kayıplara karışırken, annesinin söylemleri ortalığı karıştırdı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bir kayıp olayı damga vurdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bir kayıp olayı damga vurdu.

Programa katılan 19 yaşındaki Görkem, 10 gün önce 15 yaşındaki kız kardeşi Helin'in kayıplara karıştığını söyleyerek yardım istedi.

Programa katılan 19 yaşındaki Görkem, 10 gün önce 15 yaşındaki kız kardeşi Helin'in kayıplara karıştığını söyleyerek yardım istedi.

Kız kardeşinin annesi işteyken “Markete gidiyorum” diyerek evden çıktığını belirten Görkem sırf kız kardeşini bulmak için askerden izin aldığını söylerken, olay hakkında ortaya atılan iddialar ortalığı epey karıştırdı.

Kız kardeşinin annesi işteyken “Markete gidiyorum” diyerek evden çıktığını belirten Görkem sırf kız kardeşini bulmak için askerden izin aldığını söylerken, olay hakkında ortaya atılan iddialar ortalığı epey karıştırdı.

Askerden önce her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Görkem, kız kardeşi Helin'in son dönemde sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini belirtti.

Askerden önce her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Görkem, kız kardeşi Helin'in son dönemde sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini belirtti.

Kız kardeşini bulmak için döndüğünde dayısı ve annesinin umursamaz tavırlarıyla karşılaşınca şaşırdığını dile getiren Görkem'in bu iddiaları sonrasında anne Nurgül yayına bağlandı.

Kız kardeşini bulmak için döndüğünde dayısı ve annesinin umursamaz tavırlarıyla karşılaşınca şaşırdığını dile getiren Görkem'in bu iddiaları sonrasında anne Nurgül yayına bağlandı.
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Nurgül Hanım'ın “Oğlumun evli ve 3 çocuk babası arkadaşı İsa’dan şüpheleniyorum.” sözleri izleyiciyi şoke etti.

Nurgül Hanım'ın “Oğlumun evli ve 3 çocuk babası arkadaşı İsa’dan şüpheleniyorum.” sözleri izleyiciyi şoke etti.

Söz konusu kişi İsa Bey bu iddialar sonrasında yayına bağlanıp “Görkem’in kardeşi olduğunu bile yeni öğrendim.” açıklamasında bulunurken, şüphelerin odağına oturan anne, 'İnsan canına bir şey yapar mı?' diyerek kendini savundu.

Söz konusu kişi İsa Bey bu iddialar sonrasında yayına bağlanıp “Görkem’in kardeşi olduğunu bile yeni öğrendim.” açıklamasında bulunurken, şüphelerin odağına oturan anne, 'İnsan canına bir şey yapar mı?' diyerek kendini savundu.

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