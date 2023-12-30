Pinko'nun İntikam Planlarının Boğazına Dizildiği Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Pinko'nun İntikam Planlarının Boğazına Dizildiği Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin 45. bölümü izleyicilere yine enfes bir seyir zevki verdi. Pembe'nin intikam planlarına karşı atak yapan Doğa bölüm sonu canavarı olarak karşımıza çıkarken, söz konusu bölüme yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin 45. bölümü yine kaos ve entrikanın had safhaya ulaştığı anlarla ekranda oldu.
İntikam planları çerçevesinde iyice abartan ve Doğa'ya karşı oynayan Pembe'ye Fatih'in Doğa'ya nikahı basması şoku yaşatılırken, bölüm boyunca Nilay'ın yaptığı ajanlık 'yok artık' dedirtti.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda