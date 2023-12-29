Pinko Yeto: Kocası Alev'e Kaçtı Diye Herkese Dünyayı Dar Eden Pembe İllallah Ettirdi
Pinko Yeto: Kocası Alev'e Kaçtı Diye Herkese Dünyayı Dar Eden Pembe İllallah Ettirdi
Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümünde Apo tarafından terk edilen Pembe'nin intikam planlarını izledik. Kocası hariç herkese kan kusturmayı kendisine görev edinen Pembe haliyle izleyicilerden tepki gördü.
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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki bölümünde bol miktarda Pembe Ünal nefreti izledik.
Kocası tarafından terk edilen Pembe'nin etrafında çocukları dört dönse de garip bir şekilde çocukları için intikam planları yapan Pembe haliyle yoğun tepki aldı.
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