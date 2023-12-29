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Pinko Yeto: Kocası Alev'e Kaçtı Diye Herkese Dünyayı Dar Eden Pembe İllallah Ettirdi

Pinko Yeto: Kocası Alev'e Kaçtı Diye Herkese Dünyayı Dar Eden Pembe İllallah Ettirdi

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 00:22

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümünde Apo tarafından terk edilen Pembe'nin intikam planlarını izledik. Kocası hariç herkese kan kusturmayı kendisine görev edinen Pembe haliyle izleyicilerden tepki gördü.

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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki bölümünde bol miktarda Pembe Ünal nefreti izledik.

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki bölümünde bol miktarda Pembe Ünal nefreti izledik.

Kocası tarafından terk edilen Pembe'nin etrafında çocukları dört dönse de garip bir şekilde çocukları için intikam planları yapan Pembe haliyle yoğun tepki aldı.

Kocası tarafından terk edilen Pembe'nin etrafında çocukları dört dönse de garip bir şekilde çocukları için intikam planları yapan Pembe haliyle yoğun tepki aldı.

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