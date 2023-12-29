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Doğa'nın Pembe'ye Resmen Savaş Açtığı Kızılcık Şerbeti Son Sahnesi Gündem Oldu

Doğa'nın Pembe'ye Resmen Savaş Açtığı Kızılcık Şerbeti Son Sahnesi Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 01:13

Her bölümü fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti'nin bu defa son sahnesi gündeme bomba gibi oturdu. Doğa'nın Fatih'le evlendiğini öğrenen Pembe dumur olurken, Doğa'nın Pembe'ye resmen meydan okuması izleyicileri keyiften dört köşe yaptı.

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İzleyicilerine yine enfes bir bölüm sunan Kızılcık Şerbeti'ne bu defa Doğa karakteri damgasını vurdu.

İzleyicilerine yine enfes bir bölüm sunan Kızılcık Şerbeti'ne bu defa Doğa karakteri damgasını vurdu.

İntikam ateşiyle gözü dönen Pembe'den bıkan Doğa'nın Fatih'le evlenip bir de gelip Pembe'ye meydan okuması izleyiciyi keyiften dört köşe yaparken, yorumlar da gecikmedi.

İntikam ateşiyle gözü dönen Pembe'den bıkan Doğa'nın Fatih'le evlenip bir de gelip Pembe'ye meydan okuması izleyiciyi keyiften dört köşe yaparken, yorumlar da gecikmedi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesine gelen tepkiler:

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