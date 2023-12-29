Doğa'nın Pembe'ye Resmen Savaş Açtığı Kızılcık Şerbeti Son Sahnesi Gündem Oldu

Her bölümü fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti'nin bu defa son sahnesi gündeme bomba gibi oturdu. Doğa'nın Fatih'le evlendiğini öğrenen Pembe dumur olurken, Doğa'nın Pembe'ye resmen meydan okuması izleyicileri keyiften dört köşe yaptı.