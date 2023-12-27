Tiktok'ta Viral Olan Kızılcık Şerbeti Testinde 8/8 Yapabilecek misin?
Tiktok'ta Viral Olan Kızılcık Şerbeti Testinde 8/8 Yapabilecek misin?
Bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti son dönemde ekranların en çok ses getiren dizisi. İzlemeyenlerin bile dizi hakkında az çok fikri var. Şimdi de TikTok'ta bir Kızılcık Şerbeti testi viral oldu. Peki sen bu testte kaç doğru yapabileceksin?
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1. İlk olarak Apo'nun Alev'e hediye ettiği aksesuar neydi?
2. Bildiğiniz üzere Çimen artık üniversiteli. Peki hangi bölümü kazanmıştı?
3. Doğa, Cemre'nin göbek bağını nereye gömmüştü?
4. Kıvılcım'ın müdürlük yaptığı okulun adını hatırlıyor musun?
5. Nursema Amerika'da ne eğitimi görmüştü?
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6. Kıvılcım ve Ömer bir günde evlenmişti biliyorsunuz. Peki hangi şehirde evlenmişlerdi?
7. Alev, Apo'ya bir kitap hediye etmişti. O kitabın adı neydi?
8. Mustafa ve Nilay ne alırken dolandırılmışlardı?
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