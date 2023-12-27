Tiktok'ta Viral Olan Kızılcık Şerbeti Testinde 8/8 Yapabilecek misin?

Bildiğiniz üzere Kızılcık Şerbeti son dönemde ekranların en çok ses getiren dizisi. İzlemeyenlerin bile dizi hakkında az çok fikri var. Şimdi de TikTok'ta bir Kızılcık Şerbeti testi viral oldu. Peki sen bu testte kaç doğru yapabileceksin?