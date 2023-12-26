Favori Atıştırmalıklarına Göre 2023'de Çıkan 1 Film 1 Dizi 1 Kitap Öneriyoruz!
Favori Atıştırmalıklarına Göre 2023'de Çıkan 1 Film 1 Dizi 1 Kitap Öneriyoruz!
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1. Öncelikle sen tatlı atıştırmalıkları mı daha çok seviyorsun tuzlu mu?
2. Peki favori cips çeşidin hangisi?
3. Bir şey izlemek deninde patlamış mısırsız olmaz. Sen patlamış mısırı nasıl seversin?
4. İkisi arasında kalsan hangisini tercih edersin?
5. Mevsime göre değişir elbette ama sen soğuk içecekleri mi daha çok seviyorsun sıcak içecekleri mi?
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6. Çikolatasız olmaz. Sen çikolatanın hangi türünü daha çok seviyorsun.
7. Favori kuruyemişin sorsak;
8. Kuruyemiş demişken biraz sağlıklı seçeneklere bakalım. Bu sağlıklı cipslerden hangisini tercih edersin.
9. Mevsimi değil ama onsuz olmaz. Hangi dondurma favorin?
10. Son olarak abur cuburla aran nasıl?
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