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Favori Atıştırmalıklarına Göre 2023'de Çıkan 1 Film 1 Dizi 1 Kitap Öneriyoruz!

Favori Atıştırmalıklarına Göre 2023'de Çıkan 1 Film 1 Dizi 1 Kitap Öneriyoruz!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 11:26

Film, dizi izlerken ya da kitap okurken atıştırmalık tüketmeyi birçoğumuz seviyoruz. Şimdi de her yıl olduğu gibi sana, favori atıştırmalıklarına göre bu yıl çıkan 1 film, 1 dizi ve 1 kitap öneriyoruz. 

Hazırsan başlayalım;

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1. Öncelikle sen tatlı atıştırmalıkları mı daha çok seviyorsun tuzlu mu?

2. Peki favori cips çeşidin hangisi?

3. Bir şey izlemek deninde patlamış mısırsız olmaz. Sen patlamış mısırı nasıl seversin?

4. İkisi arasında kalsan hangisini tercih edersin?

5. Mevsime göre değişir elbette ama sen soğuk içecekleri mi daha çok seviyorsun sıcak içecekleri mi?

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6. Çikolatasız olmaz. Sen çikolatanın hangi türünü daha çok seviyorsun.

7. Favori kuruyemişin sorsak;

8. Kuruyemiş demişken biraz sağlıklı seçeneklere bakalım. Bu sağlıklı cipslerden hangisini tercih edersin.

9. Mevsimi değil ama onsuz olmaz. Hangi dondurma favorin?

10. Son olarak abur cuburla aran nasıl?

10. Son olarak abur cuburla aran nasıl?
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Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Düz Dünyacılar - Sezgin Kaymaz

Dizi Önerimiz;

  • Beef

Film Önerimiz;

  • Ölümlü Dünya 2

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Bir Ada İcat Etmek - Alain Gillot

Dizi Önerimiz;

  • Magarsus

Film Önerimiz;

  • Asteroid City

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Harika Bir Hayat - Hikmet Hükümenoğlu

Dizi Önerimiz;

  • Yaratılan

Film Önerimiz;

  • The Old Oak

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Mal Sayımı - Erlend Loe

Dizi Önerimiz;

  • Prens

Film Önerimiz;

  • İyi Adamın 10 Günü

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Kızım Hakkında Her şey - Kim Hye-jin

Dizi Önerimiz;

  • Rain Dogs

Film Önerimiz;

  • Anatomy of Fall

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Konuşan Hayvanlar - Joni Murphy

Dizi Önerimiz;

  • One Piece

Film Önerimiz;

  • Wonka

Bir önceki yılın testi;

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