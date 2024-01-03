Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın Sıla Türkoğlu'ndan Takipçi Kapma Çabası Herkesi Güldürdü!

Kızılcık Şerbeti her zaman en çok konuşulan ve izlenen dizilerin başında geliyor. Ancak bu kez konuşulma sebebi dizinin herhangi bir sahnesi değil. Dizide Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak'ın, Sıla Türkoğlu'ndan takipçi kapma çabası herkesi güldürdü!