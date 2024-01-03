Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın Sıla Türkoğlu'ndan Takipçi Kapma Çabası Herkesi Güldürdü!
Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın Sıla Türkoğlu'ndan Takipçi Kapma Çabası Herkesi Güldürdü!
Kızılcık Şerbeti her zaman en çok konuşulan ve izlenen dizilerin başında geliyor. Ancak bu kez konuşulma sebebi dizinin herhangi bir sahnesi değil. Dizide Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak'ın, Sıla Türkoğlu'ndan takipçi kapma çabası herkesi güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti öyle bir dizi ki sadece dizide yaşananlar değil, oyuncuların günlük hayatlarında yaşadıkları da bir o kadar gündem oluyor.
Bugün yeniden Kızılcık Şerbeti'nden bahsetme sebebimiz, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mustafa ile ilgili.
Dizinin en naif, en uyumlu ve düşünceli karakteri sayılabilecek Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak'ın paylaştığı bir video izleyenleri kahkahaya boğdu.
Instagram'da 20 küsür bin takipçisi olduğunu söyleyen Emrah Altıntoprak'ın, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na 2.1 milyon takipçisi için yaklaştığı anlar yorum yağmuruna tutuldu.
Sizleri "Canım arkadaşım (2.1 milyon)" notuyla paylaştığı videoya gelen yorumlarla başbaşa bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne dersiniz, Emrah Altıntoprak'ı hep birlikte takip mi etsek? 😅
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda