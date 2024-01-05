Ağızları Açık Bıraktı: Yardımsever İş İnsanı Esra Ezmeci'nin Programına 8 Kilo Altın Bağışladı
Ağızları Açık Bıraktı: Yardımsever İş İnsanı Esra Ezmeci'nin Programına 8 Kilo Altın Bağışladı
Esra Ezmeci'ni sunduğu Sil Baştan programında bir ilk yaşandı. Programa bağlanan bir yardımsever 8 kilo altını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bir ilk yaşandı.
29 yıldır babasını görmediği içi programa katılan Sezer Arslan'a yayına bağlanan bir vatandaş yardım sözünde bulundu.
Antalya Alanya'dan bağlanan yardımsever Almanya'da yatırımlarının olduğunu belirterek Sezer Arslan'a hem eve hem araba sözü verdi. Aynı zamanda Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu.
Yardımsever iş insanı 16 milyon değerindeki 8 kilo altını programa bağışlamak istediğini söyledi.
Yıllardır birikim yaptığını söyleyen iş insanı Ezmeci'ye "Gelin bu altınları ihtiyaç sahiplerine birlikte dağıtalım." dedi.
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Sette bulunan seyircilerin ağzı açık kaldı. Teklifi duyan Ezmeci, şaşkınlığını gizleyemedi.
Yardımsever iş insanın programa bağlandığı anlar 👇
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