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TRT 1'in Sevilen Dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Final Bölümüyle Ekranlara Veda Ederek İzleyenlerini Üzdü!

TRT 1'in Sevilen Dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Final Bölümüyle Ekranlara Veda Ederek İzleyenlerini Üzdü!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
05.01.2024 - 02:42

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümüyle final yaptı. Dizinin sevenleri bu vedayı erken buldu ve final bölümü herkesi hüzünlendirdi.

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Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biriydi.

Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biriydi.

Alize ve Serkan'ın büyük aşkı ile eğlenceli biçimde işlenen hikaye 27 bölümün ardından son buldu.

Alize ve Serkan'ın büyük aşkı ile eğlenceli biçimde işlenen hikaye 27 bölümün ardından son buldu.

Final bölümüyle ekranlara gelen dizinin takipçileri bu vedaya fazlasıyla üzüldüler.

Final bölümüyle ekranlara gelen dizinin takipçileri bu vedaya fazlasıyla üzüldüler.

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Dizinin başrol oyuncuları Eylül Tumbar ve Enes Koçak, karakterleri Alize ve Serkan'a bu şekilde veda ettiler.

Dizinin başrol oyuncuları Eylül Tumbar ve Enes Koçak, karakterleri Alize ve Serkan'a bu şekilde veda ettiler.

Siz Kendi Düşen Ağlamaz'ın vedasını nasıl buldunuz?

Siz Kendi Düşen Ağlamaz'ın vedasını nasıl buldunuz?

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