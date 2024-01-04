TRT 1'in Sevilen Dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Final Bölümüyle Ekranlara Veda Ederek İzleyenlerini Üzdü!
TRT 1'in Sevilen Dizisi Kendi Düşen Ağlamaz Final Bölümüyle Ekranlara Veda Ederek İzleyenlerini Üzdü!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümüyle final yaptı. Dizinin sevenleri bu vedayı erken buldu ve final bölümü herkesi hüzünlendirdi.
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Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biriydi.
Alize ve Serkan'ın büyük aşkı ile eğlenceli biçimde işlenen hikaye 27 bölümün ardından son buldu.
Final bölümüyle ekranlara gelen dizinin takipçileri bu vedaya fazlasıyla üzüldüler.
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Dizinin başrol oyuncuları Eylül Tumbar ve Enes Koçak, karakterleri Alize ve Serkan'a bu şekilde veda ettiler.
Siz Kendi Düşen Ağlamaz'ın vedasını nasıl buldunuz?
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