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TV8'in Yeni Dizisi Aşka Düşman'ın Beğeni Toplayan İlk Bölümüne Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!

TV8'in Yeni Dizisi Aşka Düşman'ın Beğeni Toplayan İlk Bölümüne Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
05.01.2024 - 02:20

Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in paylaştığı Aşka Düşman ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı.

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TV8 ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başladı.

TV8 ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başladı.

Başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in rol aldığı dizide, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin, doktor Uygar ile yaşayacağı imkansız aşkı izleyeceğiz.

Başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in rol aldığı dizide, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin, doktor Uygar ile yaşayacağı imkansız aşkı izleyeceğiz.

İlk bölümüyle ekrana gelen Aşka Düşman izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

İlk bölümüyle ekrana gelen Aşka Düşman izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

Sosyal medyadan ilk bölüme yorum yağdı!

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Siz diziyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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