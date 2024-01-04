Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Diziden Ayrılma Nedeni ve Gülse Birsel'le Yaşananlar
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Diziden Ayrılma Nedeni ve Gülse Birsel'le Yaşananlar
2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 yılında final yapan Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini, ayrıldıktan sonra Gülse Birsel'le yaşananları ve yapılan açıklamaları derledik.
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2004-2009 yılları arasında seyirciyi ekran başına kitleyen efsane diziler arasına girmeyi başaran Avrupa Yakası, gün geçtikçe daha da çok özlediğimiz, yıllar geçse de her detayını hatırladığımız dizilerden bir tanesi.
Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Yavuz Seçkin ve Ata Demirer'in hayat verdiği karakterleri çok sevmiştik. 2009 yılına geldiğimizde 190. bölümüyle diziye veda etmiştik.
Yayın hayatına son verse de ilk gün olduğu gibi popülerliğini hala koruyan diziyle ilgili yıllar sonra yapılan açıklamalar, ortaya çıkan detaylar da gündem olmaya devam ediyor.
Biz de biraz eskiye gidip Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini ve sonrasında yaşananları derlemek istedik.
Her şey, orijinal bir karakter olan Kubilay Peynircioğlu'na hayat veren Vural Çelik'in Doğa Rutkay’ın sunduğu “Her Şeyi Söylemek Mümkün” adlı programa katılmasıyla başlıyor.
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Ani bir kararla diziden ayrılan Vural Çelik'le ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor o dönem. Çelik de kendi sebebini Doğa Rutkay'ın programında açıklıyor. Diziden ayrılma öyküsünü anlatırken yapımcılar Sinan Çetin ve Atilla Aslan'a teşekkür eden oyuncu, Gülse Birsel'in ismini anmıyor.
Çelik, Gülse Birsel'i ima ederek "Dizinin beyin takımından Sinan Çetin ve Atilla Aslan’a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil dişi. Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil" diyor.
Sonra da bir miktar kıyamet kopuyor. Avrupa Yakası yapımcı firması "Biz bir aileyiz. Gülse Birsel bizim ailemizden biridir. Vural Çelik ailemize hakaret etmiştir!" açıklaması yapıyor.
Çelik daha sonra kaleme aldığı yazıda "Eskisi gibi dizide yer bulamadığımı düşünüyordum beni daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyordum duygusal bir yapım olduğu için bunu bünyemde bir sorun haline getirip Gülse’ye program vasıtasıyla sitem ettim." açıklaması yapıyor.
Yapımcı firmanın açıklamasıyla ilgili de "Ne üzücüdür ki ben o aileden değilmişim. Neyse son olarak söylemek istediğim şey: “Artık herkese teşekkür ediyorum. Herkes mutlu olabilir!" sözleriyle sitem ediyor.
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Gülse Birsel de "Sorunlu ayrılmadık. Bana güzel bir teşekkür mesajı atmış. Demek ki şimdi teşekkür etmemeye karar verdi. Rolünü az buluyordu parasını az buluyordu. Ayrıldıktan sonra üzülüyorlar bu yüzden böyle konuşuyorlar" demişti.
"Duygusallığı ve iş bilmezliği yüzünden, senaryodaki konumundan memnun olmadığı ve onu oyuncu olarak iyi değerlendirmediğimi düşündüğü için kırgın olduğundan," bir şeyler dedi. Olabilir. Vural der. O lafın buralara geleceğini hiç bilmeden, kötü niyeti olmadan, ekran aracılığıyla bana oyuncu tafrası yapmak için der." yorumunda bulunmuştu.
Yıllar sonra ise bir etkinlikte görüntülenen Vural Çelik, "Gülse Birsel'le aynı projede rol alır mısınız?" sorusunu cevapladı.
Çelik, "Tabii ki olabilir. Üç günlük dünya, ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Önemli olan o hataları unutup o kötü duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Biz 20 yıl önce kadar Avrupa Yakası’nı yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi oldum 50. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten bir avuç insanız." dedi.
Gülse Birsel ise yeşil ışık yakan Vural Çelik sorusuna yanıt vermedi.
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Gülse Birsel'in o röportajına buradan bakabilirsiniz:
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