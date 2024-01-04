Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in Diziden Ayrılma Nedeni ve Gülse Birsel'le Yaşananlar

2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 yılında final yapan Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini, ayrıldıktan sonra Gülse Birsel'le yaşananları ve yapılan açıklamaları derledik.