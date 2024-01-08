Şehzade Mustafa ve Kanuni'nin Unutulmaz Sahnesi Meğer Bazı Şeylerin İpuçlarını Vermiş

Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sahnesini muhakkak izlemişsinizdir. Ders çalışmak istemeyen çocuk şehzadeye babası 'Vurun kellesini' diyerek şaka yaparken, bu sahne sanat tarihine göre epey ağır anlamlar içeriyormuş. İşte Çizgisel Tarih'in enfes floodu:

KAYNAK: Çizgisel Tarih