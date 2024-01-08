Şehzade Mustafa ve Kanuni'nin Unutulmaz Sahnesi Meğer Bazı Şeylerin İpuçlarını Vermiş
Şehzade Mustafa ve Kanuni'nin Unutulmaz Sahnesi Meğer Bazı Şeylerin İpuçlarını Vermiş
Kaynak: https://twitter.com/cizgiseltarih/sta...
Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sahnesini muhakkak izlemişsinizdir. Ders çalışmak istemeyen çocuk şehzadeye babası 'Vurun kellesini' diyerek şaka yaparken, bu sahne sanat tarihine göre epey ağır anlamlar içeriyormuş. İşte Çizgisel Tarih'in enfes floodu:
KAYNAK: Çizgisel Tarih
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Şehzade Mustafa'nın ölümü Türk televizyonlarının en unutulmaz anlarından biri olabilir...
Babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından tehdit olarak görüldüğü için boğdurularak öldürülen Şehzade Mustafa'nın ölümü Muhteşem Yüzyıl dizisinde öylesine güzel betimlendi ki hala etkisinden çıkamadık.
Gerçek tarihi olaylara dayanarak yazılan Muhteşem Yüzyıl'da bu ölümü herkes beklese de aslında senaristler bunun ipucunu çok daha öncesinde vermişler.
Çizgisel Tarih adlı X hesabı, Kanuni'nin Şehzade Mustafa'yı öldüreceğinin sinyallerini önemli bir sahnede verdiğini açıkladı. Hem de sanat tarihinde oldukça önemli olan bir eserle!
Detayları şöyle paylaşalım:
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