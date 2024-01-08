Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Bayılan Tahsin'le İlgili Paylaşım Yapan Dilara Başaran Tepki Çekti!

MasterChef'te Bayılan Tahsin'le İlgili Paylaşım Yapan Dilara Başaran Tepki Çekti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
08.01.2024 - 11:13 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 11:40

MasterChef All Star finalinde şampiyonun açıklanacağı sırada baygınlık geçiren Tahsin hakkında yapılan yorumlara kızan Dilara'nın paylaşımı tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

En uzun süren MasterChef'in aylar sonra sonuna geldik. Finale kalan Esra ve Tahsin arasında yaşanan mücadele karşısında adeta nutkumuz tutuldu.

En uzun süren MasterChef'in aylar sonra sonuna geldik. Finale kalan Esra ve Tahsin arasında yaşanan mücadele karşısında adeta nutkumuz tutuldu.

Verilen puanların sonucunda da şampiyon Esra oldu. Şeflerin şampiyonu açıklayacağı sırada ise Tahsin canlı yayında bayıldı.

Verilen puanların sonucunda da şampiyon Esra oldu. Şeflerin şampiyonu açıklayacağı sırada ise Tahsin canlı yayında bayıldı.

Tahsin'in fenalaşması da sosyal medyada gündem oldu ve Tahsin'in Cemre'nin hastalığıyla dalga geçmesi hatırlatıldı.

Tahsin'in fenalaşması da sosyal medyada gündem oldu ve Tahsin'in Cemre'nin hastalığıyla dalga geçmesi hatırlatıldı.

Hatırlarsınız Cemre elendikten sonra hasta olduğunu açıklamıştı. Cemre'nin eleme sonrası ciddi ağrılarının olduğunu belirtmesine ve hastalığından söz etmesine rağmen Tahsin dalga geçmişti ve Dilara'yla şarkılı paylaşım yapmıştı.

Hatırlarsınız Cemre elendikten sonra hasta olduğunu açıklamıştı. Cemre'nin eleme sonrası ciddi ağrılarının olduğunu belirtmesine ve hastalığından söz etmesine rağmen Tahsin dalga geçmişti ve Dilara'yla şarkılı paylaşım yapmıştı.

Üstüne bir de 'Her elenen hasta' yorumunu yapmıştı. Şimdi kendisi programda bayılınca izleyiciler de Tahsin'i geçmişe götürdü ve bu sözleri hatırlatıldı.

Üstüne bir de 'Her elenen hasta' yorumunu yapmıştı. Şimdi kendisi programda bayılınca izleyiciler de Tahsin'i geçmişe götürdü ve bu sözleri hatırlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tahsin'in yakın arkadaşı Dilara da yapılan yorumlara kızdı ve “Orada rahatsızlanan biri varken terbiyesizliği bırakın artık! İnsan olun.” paylaşımını yaptı.

Tahsin'in yakın arkadaşı Dilara da yapılan yorumlara kızdı ve “Orada rahatsızlanan biri varken terbiyesizliği bırakın artık! İnsan olun.” paylaşımını yaptı.

Kullanıcılar da Dilara'ya Cemre'yi hatırlatarak tepki gösterdi.

Kullanıcılar da Dilara'ya Cemre'yi hatırlatarak tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?