MasterChef'te Bayılan Tahsin'le İlgili Paylaşım Yapan Dilara Başaran Tepki Çekti!
MasterChef'te Bayılan Tahsin'le İlgili Paylaşım Yapan Dilara Başaran Tepki Çekti!
MasterChef All Star finalinde şampiyonun açıklanacağı sırada baygınlık geçiren Tahsin hakkında yapılan yorumlara kızan Dilara'nın paylaşımı tepki çekti.
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En uzun süren MasterChef'in aylar sonra sonuna geldik. Finale kalan Esra ve Tahsin arasında yaşanan mücadele karşısında adeta nutkumuz tutuldu.
Verilen puanların sonucunda da şampiyon Esra oldu. Şeflerin şampiyonu açıklayacağı sırada ise Tahsin canlı yayında bayıldı.
Tahsin'in fenalaşması da sosyal medyada gündem oldu ve Tahsin'in Cemre'nin hastalığıyla dalga geçmesi hatırlatıldı.
Hatırlarsınız Cemre elendikten sonra hasta olduğunu açıklamıştı. Cemre'nin eleme sonrası ciddi ağrılarının olduğunu belirtmesine ve hastalığından söz etmesine rağmen Tahsin dalga geçmişti ve Dilara'yla şarkılı paylaşım yapmıştı.
Üstüne bir de 'Her elenen hasta' yorumunu yapmıştı. Şimdi kendisi programda bayılınca izleyiciler de Tahsin'i geçmişe götürdü ve bu sözleri hatırlatıldı.
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Tahsin'in yakın arkadaşı Dilara da yapılan yorumlara kızdı ve “Orada rahatsızlanan biri varken terbiyesizliği bırakın artık! İnsan olun.” paylaşımını yaptı.
Kullanıcılar da Dilara'ya Cemre'yi hatırlatarak tepki gösterdi.
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