MasterChef All Star'da Hiçbir Profesyonel Eğitimi Olmayan "Kuzum Kadın" Esra'nın Şampiyonluğuna Yorum Yağdı!
MasterChef All Star'da Hiçbir Profesyonel Eğitimi Olmayan "Kuzum Kadın" Esra'nın Şampiyonluğuna Yorum Yağdı!
MasterChef All Star'da aylar süren mücadele sona erdi. Hiçbir profesyonel eğitim almayan Esra'nın All Star şampiyonu olmasına sosyal medyadan yorum yağdı!
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Survivor All Star'da 6 aylık mücadelenin sonuna gelindi.
Toplamda 13 kez potaya giren Esra şampiyon oldu!
Hiçbir profesyonel eğitim almadan kendi çabasıyla birinciliği kazanan Esra'ya sosyal medyadan yorum yağdı!
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