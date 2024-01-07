MasterChef Finalinde Eski Yarışmacı Rıfat'ın "Zorbalık" Üzerinden Tahsin'e Laf Soktuğu Anlar Gündem Oldu!

MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı. Esra ve Tahsin'in kaldığı büyük finalde sonunda şampiyon belli oldu! Ancak iki finalist yarışırken, elenen yarışmacılara kimi destekledikleri soruldu. Rıfat'ın son derece kibar bir biçimde Tahsin'e laf soktuğu anlar izleyicinin dikkatinden kaçmadı!