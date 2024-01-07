MasterChef Finalinde Eski Yarışmacı Rıfat'ın "Zorbalık" Üzerinden Tahsin'e Laf Soktuğu Anlar Gündem Oldu!
MasterChef Finalinde Eski Yarışmacı Rıfat'ın "Zorbalık" Üzerinden Tahsin'e Laf Soktuğu Anlar Gündem Oldu!
MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı. Esra ve Tahsin'in kaldığı büyük finalde sonunda şampiyon belli oldu! Ancak iki finalist yarışırken, elenen yarışmacılara kimi destekledikleri soruldu. Rıfat'ın son derece kibar bir biçimde Tahsin'e laf soktuğu anlar izleyicinin dikkatinden kaçmadı!
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MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı.
6 ay süren mücadelenin ardından oldukça çekişmeli geçen bir sezonun daha sonuna gelindi.
Biliyorsunuz final yarışması sürerken, elenen yarışmacılara "Sence kim şampiyon olmalı?" diye soruluyor senelerdir.
Söz hakkı kendisine geldiğinde Rıfat, "Okuduğu okulda, iş yerinde, çalıştığı yerde, sosyal ortamında zorbalığa maruz kalan ve bu zorbalığa zarafet ve kaliteyle karşılık verip bunun bedelini ödemek zorunda kalan herkes adına ve tüm kadınlar adına Esra Tokelli şampiyon olsun diyorum." diyerek cevap verdi.
Onun bu sözleri de yarışma süresince özelllikle Cemre ile aralarında geçen tartışmalar sebebiyle Tahsin'e bir laf sokma olarak değerlendirildi.
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Rıfat'ın bu sözleri sosyal medyada karşılık buldu.
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Cevap verenlerden biri de Demet Akalın'dı!
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