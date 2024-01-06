İbo Show'daki Aşırı Filtre Yüzünden Voldemort'a Dönüşen Hülya Avşar'dan Güldüren Açıklama Geldi

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği İbo Show'un yılbaşı özel bölümü sosyal medyaya damga vurmuştu. Aşırı filtre yüzünden konukların burnunu yok edip bambaşka birine dönüştüren program goygoycuların diline düşmüştü. Programın konuklarından biri olan Hülya Avşar, konuyla ilgili ilk kez Magazin Hattı'na açıklamalarda bulundu.