İbo Show'daki Aşırı Filtre Yüzünden Voldemort'a Dönüşen Hülya Avşar'dan Güldüren Açıklama Geldi
İbo Show'daki Aşırı Filtre Yüzünden Voldemort'a Dönüşen Hülya Avşar'dan Güldüren Açıklama Geldi
Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği İbo Show'un yılbaşı özel bölümü sosyal medyaya damga vurmuştu. Aşırı filtre yüzünden konukların burnunu yok edip bambaşka birine dönüştüren program goygoycuların diline düşmüştü. Programın konuklarından biri olan Hülya Avşar, konuyla ilgili ilk kez Magazin Hattı'na açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde yepyeni bir yıla "Merhaba!" dedik. Yılbaşı gecesinde evde olanlar ekran karşısına geçerek müzik programlarını izledi.
O Ses Türkiye'nin ekranlara damga vurduğu gecede Star Tv ekranlarında yayınlanan İbo Show da ortalığı inletti diyebiliriz.
"İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu.
İbo Show'da uygulanan ekran filtresinin dozu kaçınca olanlar oldu. Kimilerini tanınmayacak hale getiren filtre Hülya Avşar'ın da burnunu yok etti adeta.
Sosyal medyada goygoycuların diline düşen abartılı filtre birçok ünlü ismin de yaşanan o anları tiye almadan geçemedi.
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Filtreler yüzünden en çok ağzı yanan kişi olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Magazin Hattı'nın mikrofonlarına konuştu.
"Her yere filtresiz çıkıyorum" diyen Avşar Kızı "Benimkini az kullanmışlar ona üzüldüm. Diğerlerine daha fazla kullanmışlar" diyerek kahkahalara boğuldu.
Barış Agil'in özel haberine göre; Hülya Avşar'ın görüntülerinin bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz 👇
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