Aşkta Son Düdük Çaldı: Takipleşmeyi Bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan İkilisi Ayrıldı!
Aşkta Son Düdük Çaldı: Takipleşmeyi Bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan İkilisi Ayrıldı!
Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira uzun zamandır aşk yaşıyordu. Ha evlendiler ha evlenecekler dediğimiz popüler çiftten herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan ilişkisinin bittiği öne sürüldü. Detayları görelim hadi 👇
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Ne Gemiler Yaktım dizisiyle yeniden ekranlara dönen Devrim Özkan ve Galatasaray forması giyen Lucas Torreira arasındaki aşkı duymuşsunuzdur.
Haklarında çıkan aşk dedikodularını uzun süre kabul etmeyen ikiliden Devrim Özkan'ın son zamanlarda sarı-kırmızı tribünlerde daha çok yer alması iddiaları güçlendirmişti.
Torreira tüm iddaların ardından ilk adımı atarak aşk yaşadıklarını kanıtlarcasına bir paylaşım yapmıştı.
Güzel oyuncu da verdiği bir röportajda Torreira sorularına "her şey göründüğü gibi" diyerek ilişkilerine yeni bir şans verdikleri ortaya çıkmıştı.
Romantik jestler, maç öncesi görüntülü görüşmeler, eğlenceli ev halleri derken adlarını sıkça duyuran ikili hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.
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Galatasaray'ın orta sahasu Lucas Torreira ve biricik aşkı Devrim Özkan sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Takipleşmeyi bırakan yıldız ikilinin ayrıldıkları iddiası bir hayli güçlenirken yeni bir detay daha yakaladık.
Önce sarı kırmızılı ekibin başarılı orta sahası ardından da yetenekli oyuncu birlikte oldukları kareleri profillerinden kaldırdılar.
Tüm bu ayrılık haberlerinden sonra Devrim Özkan sessizliğini korudu ancak Lucas Torreria'dan "tek aşk Galatasaray" minvalinde bir paylaşım gelmesi de kafa karıştırdı.
İkilinin ayrılığı şarkıcı Murat Boz'a bağlandı. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde şarkı söyleyen Devrim Özkan ve Murat Boz arasındaki yakınlığın ünlü futbolcuyu kızdırdığı öne sürüldü.
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Gelin, başta Galatasaray taraftarı olmak üzere sosyal medya kullanıcıları Devrim ve Torreira aşkının bitmesi hakkında neler söylemiş!
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