Aşkta Son Düdük Çaldı: Takipleşmeyi Bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan İkilisi Ayrıldı!

Aşklarını herkese duyuran çift hakkında çok geçmeden ayrılık iddiaları gündeme düştü. İlişkinin bitmesindeki neden olarak da Torriera'nın Devrim Özkan'a 'Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım' dediği iddiası gösterildi.