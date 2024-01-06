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Aşkta Son Düdük Çaldı: Takipleşmeyi Bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan İkilisi Ayrıldı!

Aşkta Son Düdük Çaldı: Takipleşmeyi Bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan İkilisi Ayrıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.01.2024 - 17:01

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira uzun zamandır aşk yaşıyordu. Ha evlendiler ha evlenecekler dediğimiz popüler çiftten herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan  Lucas Torreira ve Devrim Özkan ilişkisinin bittiği öne sürüldü. Detayları görelim hadi 👇

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Ne Gemiler Yaktım dizisiyle yeniden ekranlara dönen Devrim Özkan ve Galatasaray forması giyen Lucas Torreira arasındaki aşkı duymuşsunuzdur.

Ne Gemiler Yaktım dizisiyle yeniden ekranlara dönen Devrim Özkan ve Galatasaray forması giyen Lucas Torreira arasındaki aşkı duymuşsunuzdur.

Galatasaray'ın gönüllere taht kuran kalecisi Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum günü partisi ile beraber Devrim ve Lucas ikilisini ilk kez birlikte görmüştük.

Haklarında çıkan aşk dedikodularını uzun süre kabul etmeyen ikiliden Devrim Özkan'ın son zamanlarda sarı-kırmızı tribünlerde daha çok yer alması iddiaları güçlendirmişti.

Haklarında çıkan aşk dedikodularını uzun süre kabul etmeyen ikiliden Devrim Özkan'ın son zamanlarda sarı-kırmızı tribünlerde daha çok yer alması iddiaları güçlendirmişti.

Bunu da fanatik bir Galatasaraylı olmasına bağlayan Devrim Özkan ile Uruguaylı futbolcuyu Miami'de el el görünce 'artık sevgililer' demiştik.

Torreira tüm iddaların ardından ilk adımı atarak aşk yaşadıklarını kanıtlarcasına bir paylaşım yapmıştı.

Torreira tüm iddaların ardından ilk adımı atarak aşk yaşadıklarını kanıtlarcasına bir paylaşım yapmıştı.

Aşklarını herkese duyuran çift hakkında çok geçmeden ayrılık iddiaları gündeme düştü. İlişkinin bitmesindeki neden olarak da  Torriera'nın Devrim Özkan'a 'Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım' dediği iddiası gösterildi.

Güzel oyuncu da verdiği bir röportajda Torreira sorularına "her şey göründüğü gibi" diyerek ilişkilerine yeni bir şans verdikleri ortaya çıkmıştı.

Güzel oyuncu da verdiği bir röportajda Torreira sorularına "her şey göründüğü gibi" diyerek ilişkilerine yeni bir şans verdikleri ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada paylaştıkları karelerle adeta düşman çatlatan ikilinin hem spor hem de magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline geldi.

Romantik jestler, maç öncesi görüntülü görüşmeler, eğlenceli ev halleri derken adlarını sıkça duyuran ikili hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Romantik jestler, maç öncesi görüntülü görüşmeler, eğlenceli ev halleri derken adlarını sıkça duyuran ikili hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ha evlendiler ha evlenecekler diye beklediğimiz çift hakkında üzücü bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın orta sahasu Lucas Torreira ve biricik aşkı Devrim Özkan sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Galatasaray'ın orta sahasu Lucas Torreira ve biricik aşkı Devrim Özkan sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Takipleşmeyi bırakan yıldız ikilinin ayrıldıkları iddiası bir hayli güçlenirken yeni bir detay daha yakaladık.

Takipleşmeyi bırakan yıldız ikilinin ayrıldıkları iddiası bir hayli güçlenirken yeni bir detay daha yakaladık.

Önce sarı kırmızılı ekibin başarılı orta sahası ardından da yetenekli oyuncu birlikte oldukları kareleri profillerinden kaldırdılar.

Önce sarı kırmızılı ekibin başarılı orta sahası ardından da yetenekli oyuncu birlikte oldukları kareleri profillerinden kaldırdılar.

Tüm bu ayrılık haberlerinden sonra Devrim Özkan sessizliğini korudu ancak Lucas Torreria'dan "tek aşk Galatasaray" minvalinde bir paylaşım gelmesi de kafa karıştırdı.

Tüm bu ayrılık haberlerinden sonra Devrim Özkan sessizliğini korudu ancak Lucas Torreria'dan "tek aşk Galatasaray" minvalinde bir paylaşım gelmesi de kafa karıştırdı.

İkilinin ayrılığı şarkıcı Murat Boz'a bağlandı. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde şarkı söyleyen Devrim Özkan ve Murat Boz arasındaki yakınlığın ünlü futbolcuyu kızdırdığı öne sürüldü.

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Gelin, başta Galatasaray taraftarı olmak üzere sosyal medya kullanıcıları Devrim ve Torreira aşkının bitmesi hakkında neler söylemiş!

Gelin, başta Galatasaray taraftarı olmak üzere sosyal medya kullanıcıları Devrim ve Torreira aşkının bitmesi hakkında neler söylemiş!
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