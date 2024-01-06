Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı Paylaşımlarından Sonra Çağla Altunkaya'dan Sahiplenici Kadın Hamlesi Geldi
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı Paylaşımlarından Sonra Çağla Altunkaya'dan Sahiplenici Kadın Hamlesi Geldi
Dominik'e tatile giden Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımları son zamanlarda çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından sonra Çağla Altunkaya'dan beklenmedik Acun Ilıcalı hamlesi geldi. Bizler de sizin için derledik...👇
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Şeyma Subaşı, bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'nın çekimler için gittiği Dominik'te tatil yapıyor.
"Survivor" programı başladıktan sonra Dominik'e tatile giden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımıyla gündem olmuştu hatırlarsanız.
Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için ' survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında..." sözlerini paylaştı.
Etraf Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarıyla çalkalanırken Acun Ilıcalı'nın bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Uzun süredir birlikte olmalarına rağmen Instagram profil fotoğrafını değiştirmemeyi tercih eden Çağla Altunkaya fikrini değiştirdi.
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Ve Altunkaya, Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından sonra Acun Ilıcalı ile fotoğrafını profil fotoğrafı yaptı.
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