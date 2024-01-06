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Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı Paylaşımlarından Sonra Çağla Altunkaya'dan Sahiplenici Kadın Hamlesi Geldi

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı Paylaşımlarından Sonra Çağla Altunkaya'dan Sahiplenici Kadın Hamlesi Geldi

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.01.2024 - 20:49

Dominik'e tatile giden Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımları son zamanlarda çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından sonra Çağla Altunkaya'dan beklenmedik Acun Ilıcalı hamlesi geldi. Bizler de sizin için derledik...👇

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Şeyma Subaşı, bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'nın çekimler için gittiği Dominik'te tatil yapıyor.

Şeyma Subaşı, bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'nın çekimler için gittiği Dominik'te tatil yapıyor.

"Survivor" programı başladıktan sonra Dominik'e tatile giden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımıyla gündem olmuştu hatırlarsanız.

"Survivor" programı başladıktan sonra Dominik'e tatile giden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımıyla gündem olmuştu hatırlarsanız.

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için ' survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında..." sözlerini paylaştı.

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için ' survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında..." sözlerini paylaştı.

Sonrasında da 'Bu onun birçok başarılarından sadece biri. Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum ⭐️' dedi.

Etraf Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarıyla çalkalanırken Acun Ilıcalı'nın bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Etraf Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarıyla çalkalanırken Acun Ilıcalı'nın bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Uzun süredir birlikte olmalarına rağmen Instagram profil fotoğrafını değiştirmemeyi tercih eden Çağla Altunkaya fikrini değiştirdi.

Uzun süredir birlikte olmalarına rağmen Instagram profil fotoğrafını değiştirmemeyi tercih eden Çağla Altunkaya fikrini değiştirdi.
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Ve Altunkaya, Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından sonra Acun Ilıcalı ile fotoğrafını profil fotoğrafı yaptı.

Ve Altunkaya, Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından sonra Acun Ilıcalı ile fotoğrafını profil fotoğrafı yaptı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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