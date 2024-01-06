Aşksız Kalınca Eski Kocasına Sardı: Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı Yere Göğe Sığdıramaması Olay Oldu

'Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için ' survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu onun birçok başarılarından sadece biri. Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum ⭐️' dedi.