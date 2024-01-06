Aşksız Kalınca Eski Kocasına Sardı: Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı Yere Göğe Sığdıramaması Olay Oldu
Aşksız Kalınca Eski Kocasına Sardı: Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı Yere Göğe Sığdıramaması Olay Oldu
Yaptığı her paylaşımla gündem olan Şeyma Subaşı, Survivor'ın yeni sezonu başlar başlamaz Dominik'e gitti. Subaşı, Dominik'e gittiği günden beri paylaşım yapmaya doyamadı. Şeyma Hanım, son paylaşımında eski eşi Acun Ilıcalı'yı öven storyler atınca epey bi dikkat çekti. Subaşı, bu paylaşımlarına açıklık getirmek için takipçisinden gelen bir yoruma cevap verdi. Detaylar👇
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nı tanımayanımız yoktur diye tahmin ediyoruz.
Hayatının büyük bir kısmını Miami'de geçiren Şeyma Subaşı, dünyanın dört bir yanında 'tatil' kelimesinin hakkını vermeyi başarıyor diyebiliriz.
Survivor'ın yeni sezonu başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, havaalanına indiği günden itibaren sosyal medya hesabından her gün paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Dün ise bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Dominik'e Acun Ilıcalı'nın yanına giden Şeyma Subaşı, gittiği günden beri eleştirilerin hedefinde.
Subaşı, bu eleştirilere rağmen birkaç saat önce Instagram'da Acun Ilıcalı'ya İngilizce sözlerle övgüler yağdırdı...👇
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı için "Ne başarı ama ve çok gurur duyuyorum." dedi ve övgü dolu sözlerini sıraladı;
Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarında Şeyma Subaşı için "Acun ve sevgilisini ayırmaya gitti" diyenler kısa sürede çoğaldı.
Subaşı ise bu eleştirilere cevap olması için bir takipçisinin yazdığı yoruma karşılık verdi. Önce gelen yoruma bakalım;👇
Şeyma Subaşı da bu yoruma emoji ile cevap verdi👇
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