Arzu Sabancı 'Babaanne Olduğunuza İnanamıyorum' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti
Arzu Sabancı 'Babaanne Olduğunuza İnanamıyorum' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti
Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden 'bazen babaanne olduğunuza inanamıyorum' yorumu aldı. Arzu Sabancı ise bu yorumu cevapsız bırakmadı. Sabancı, verdiği cevapla babaannelik kelimesinin hayatındaki öneminden bahsetti.👇
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Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Sabancı ailesi, yaptıkları paylaşımlarla ve yaptıkları bazı yorumlarla sık sık gündem oluyor.
Hatırlarsanız Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, bu kareleriyle geçtiğimiz yılın Ocak ayında bebek beklediklerini duyurmuşlardı.
Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde ise bebeklerini kucaklarını aldı. Hatta Nazlı Sabancı'nın doğum yapmasının ardından bebeklerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın adını koymuşlardı.
Arzu Sabancı'ya ilk kez babaannelik duygusunu yaşatan Arzu Alara bebek şu sıralar Sabancı ailesinin en gözdesi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arzu Hanım, babaanne olduktan sonra torunu Arzu Alara'yı da ara ara paylaşmayı ihmal etmedi. Tabii taze babaanne Arzu Hanım, paylaşımlarında torununun yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.
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Geçtiğimiz gün ise Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından Aralık ayından kalan pozlarını paylaştı. 👇
Arzu Sabancı, bu paylaşımı üzerine bir takipçisinden "babaanne olduğunuza inanamıyorum." yorumu aldı.👇
Arzu Hanım, ise takipçisinin yorumunu cevapsız bırakmadı. Arzu Sabancı, babaanne olmayı çok sevmiş olsa gerek ki aşağıdaki yorumuyla kalplerimizi yumuşattı.👇
Tabii diğer sosyal medya kullanıcılarından da bunu benzer yorumlar gecikmedi...👇
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