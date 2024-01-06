Arzu Sabancı 'Babaanne Olduğunuza İnanamıyorum' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden 'bazen babaanne olduğunuza inanamıyorum' yorumu aldı. Arzu Sabancı ise bu yorumu cevapsız bırakmadı. Sabancı, verdiği cevapla babaannelik kelimesinin hayatındaki öneminden bahsetti.👇