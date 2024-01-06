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Arzu Sabancı 'Babaanne Olduğunuza İnanamıyorum' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti

Arzu Sabancı 'Babaanne Olduğunuza İnanamıyorum' Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 11:54

Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden 'bazen babaanne olduğunuza inanamıyorum' yorumu aldı. Arzu Sabancı ise bu yorumu cevapsız bırakmadı. Sabancı, verdiği cevapla babaannelik kelimesinin hayatındaki öneminden bahsetti.👇

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Sabancı ailesi, yaptıkları paylaşımlarla ve yaptıkları bazı yorumlarla sık sık gündem oluyor.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Sabancı ailesi, yaptıkları paylaşımlarla ve yaptıkları bazı yorumlarla sık sık gündem oluyor.

Hatırlarsanız Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, bu kareleriyle geçtiğimiz yılın Ocak ayında bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

Hatırlarsanız Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, bu kareleriyle geçtiğimiz yılın Ocak ayında bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde ise bebeklerini kucaklarını aldı. Hatta Nazlı Sabancı'nın doğum yapmasının ardından bebeklerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın adını koymuşlardı.

Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023 tarihinde ise bebeklerini kucaklarını aldı. Hatta Nazlı Sabancı'nın doğum yapmasının ardından bebeklerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın adını koymuşlardı.

Arzu Sabancı'ya ilk kez babaannelik duygusunu yaşatan Arzu Alara bebek şu sıralar Sabancı ailesinin en gözdesi.

Arzu Sabancı'ya ilk kez babaannelik duygusunu yaşatan Arzu Alara bebek şu sıralar Sabancı ailesinin en gözdesi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arzu Hanım, babaanne olduktan sonra torunu Arzu Alara'yı da ara ara paylaşmayı ihmal etmedi. Tabii taze babaanne Arzu Hanım, paylaşımlarında torununun yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arzu Hanım, babaanne olduktan sonra torunu Arzu Alara'yı da ara ara paylaşmayı ihmal etmedi. Tabii taze babaanne Arzu Hanım, paylaşımlarında torununun yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.
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Geçtiğimiz gün ise Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından Aralık ayından kalan pozlarını paylaştı. 👇

Geçtiğimiz gün ise Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından Aralık ayından kalan pozlarını paylaştı. 👇

Arzu Sabancı, bu paylaşımı üzerine bir takipçisinden "babaanne olduğunuza inanamıyorum." yorumu aldı.👇

Arzu Sabancı, bu paylaşımı üzerine bir takipçisinden "babaanne olduğunuza inanamıyorum." yorumu aldı.👇

Arzu Hanım, ise takipçisinin yorumunu cevapsız bırakmadı. Arzu Sabancı, babaanne olmayı çok sevmiş olsa gerek ki aşağıdaki yorumuyla kalplerimizi yumuşattı.👇

Arzu Hanım, ise takipçisinin yorumunu cevapsız bırakmadı. Arzu Sabancı, babaanne olmayı çok sevmiş olsa gerek ki aşağıdaki yorumuyla kalplerimizi yumuşattı.👇

Tabii diğer sosyal medya kullanıcılarından da bunu benzer yorumlar gecikmedi...👇

Tabii diğer sosyal medya kullanıcılarından da bunu benzer yorumlar gecikmedi...👇

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