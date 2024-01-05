Bergüzar Korel, İzlediği Gündüz Kuşağı Programlarından Sonra Saçlarını Sarı Yapmaya Karar Verdiğini Açıkladı

'Canlandırdığım karakter gündüz kuşağı programcısı olduğu için çok gündüz kuşağı programlarını izledim. Esra Erol'u, Müge Anlı'yı ve Didem Arslan Yılmaz'ı hepsini izledim. Herkesi izledikten sonra saçlarımı sarı yapmaya karar verdim.' dedi.