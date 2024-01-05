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Bergüzar Korel, İzlediği Gündüz Kuşağı Programlarından Sonra Saçlarını Sarı Yapmaya Karar Verdiğini Açıkladı

Bergüzar Korel, İzlediği Gündüz Kuşağı Programlarından Sonra Saçlarını Sarı Yapmaya Karar Verdiğini Açıkladı

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:42

Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Bergüzar Korel, saçlarını sarıya boyatmıştı. Korel, Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı. Detaylar👇

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Halit Ergenç ile mutlu bir evliliğe sahip olan Bergüzar Korel, çocuklarını büyütmek için epey bi süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Halit Ergenç ile mutlu bir evliliğe sahip olan Bergüzar Korel, çocuklarını büyütmek için epey bi süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Korel, geçtiğimiz yaz aylarında yeni dizisi için imaj değişikliğine gitmişti hatırlarsanız.

Yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Korel, geçtiğimiz yaz aylarında yeni dizisi için imaj değişikliğine gitmişti hatırlarsanız.

Güzel oyuncu, Amazon Original'de yayınlanacak Düğüm dizisinde canlandıracağı karakter için saçlarını sarıya boyatmış ve küt kestirmişti bildiğiniz gibi.👇

Güzel oyuncu, Amazon Original'de yayınlanacak Düğüm dizisinde canlandıracağı karakter için saçlarını sarıya boyatmış ve küt kestirmişti bildiğiniz gibi.👇

Hatta Korel, bu imajıyla yakın arkadaşı ve gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol'a benzetilmişti.

Hatta Korel, bu imajıyla yakın arkadaşı ve gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol'a benzetilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise tarz değişikliğindeki hızına yetişemediğimiz Bergüzar Korel, yeniden imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi.👇

Geçtiğimiz haftalarda ise tarz değişikliğindeki hızına yetişemediğimiz Bergüzar Korel, yeniden imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi.👇
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Aramızda Kalmasın programında Umut Ünver'e konuşan Bergüzar Hanım, "Dizide sarı olduğum için saçıma sürekli fön çekildi ve çok yıprandı. Sarı saç da zormuş bu sebepten saçlarımı kestim" diyerek saçlarını neden kısalttığını açıkladı.

Aramızda Kalmasın programında Umut Ünver'e konuşan Bergüzar Hanım, "Dizide sarı olduğum için saçıma sürekli fön çekildi ve çok yıprandı. Sarı saç da zormuş bu sebepten saçlarımı kestim" diyerek saçlarını neden kısalttığını açıkladı.

Yeni imajıyla Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilen Bergüzar Korel, bu konuyla ilgili de açıklama yaptı;

Yeni imajıyla Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilen Bergüzar Korel, bu konuyla ilgili de açıklama yaptı;

'Canlandırdığım karakter gündüz kuşağı programcısı olduğu için çok gündüz kuşağı programlarını izledim. Esra Erol'u, Müge Anlı'yı ve Didem Arslan Yılmaz'ı hepsini izledim. Herkesi izledikten sonra saçlarımı sarı yapmaya karar verdim.' dedi.

Muhabirin "Esra Erol'un ve Müge Anlı'nın saçları sarı olduğu için bilinçli bir tercih mi yaptınız?" sorusuna ise Korel "Bilinçli bir tercihti tabii. Esra sete geldi, ondan çok tüyolar aldım" dedi.

Muhabirin "Esra Erol'un ve Müge Anlı'nın saçları sarı olduğu için bilinçli bir tercih mi yaptınız?" sorusuna ise Korel "Bilinçli bir tercihti tabii. Esra sete geldi, ondan çok tüyolar aldım" dedi.

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