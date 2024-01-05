Bergüzar Korel, İzlediği Gündüz Kuşağı Programlarından Sonra Saçlarını Sarı Yapmaya Karar Verdiğini Açıkladı
Bergüzar Korel, İzlediği Gündüz Kuşağı Programlarından Sonra Saçlarını Sarı Yapmaya Karar Verdiğini Açıkladı
Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Bergüzar Korel, saçlarını sarıya boyatmıştı. Korel, Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı. Detaylar👇
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Halit Ergenç ile mutlu bir evliliğe sahip olan Bergüzar Korel, çocuklarını büyütmek için epey bi süre ekranlardan uzak kalmıştı.
Yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Korel, geçtiğimiz yaz aylarında yeni dizisi için imaj değişikliğine gitmişti hatırlarsanız.
Güzel oyuncu, Amazon Original'de yayınlanacak Düğüm dizisinde canlandıracağı karakter için saçlarını sarıya boyatmış ve küt kestirmişti bildiğiniz gibi.👇
Hatta Korel, bu imajıyla yakın arkadaşı ve gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol'a benzetilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda ise tarz değişikliğindeki hızına yetişemediğimiz Bergüzar Korel, yeniden imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi.👇
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Aramızda Kalmasın programında Umut Ünver'e konuşan Bergüzar Hanım, "Dizide sarı olduğum için saçıma sürekli fön çekildi ve çok yıprandı. Sarı saç da zormuş bu sebepten saçlarımı kestim" diyerek saçlarını neden kısalttığını açıkladı.
Yeni imajıyla Esra Erol ve Sinem Kobal'a benzetilen Bergüzar Korel, bu konuyla ilgili de açıklama yaptı;
Muhabirin "Esra Erol'un ve Müge Anlı'nın saçları sarı olduğu için bilinçli bir tercih mi yaptınız?" sorusuna ise Korel "Bilinçli bir tercihti tabii. Esra sete geldi, ondan çok tüyolar aldım" dedi.
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