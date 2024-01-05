Kendall Jenner’ın Gün Batımındaki Seksi Pozları Selin Ciğerci’yi Gaza Getirdi

Yaptığı her hareketiyle gündem olan Kendall Jenner, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Jenner, son paylaşımında göz kamaştıran bikinili pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Hadi gelin o seksi karelere birlikte bakalım.