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Kendall Jenner’ın Gün Batımındaki Seksi Pozları Selin Ciğerci’yi Gaza Getirdi

Kendall Jenner’ın Gün Batımındaki Seksi Pozları Selin Ciğerci’yi Gaza Getirdi

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 14:21 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 15:08

Yaptığı her hareketiyle gündem olan Kendall Jenner, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Jenner, son paylaşımında göz kamaştıran bikinili pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Hadi gelin o seksi karelere birlikte bakalım.

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Dünya modelleri arasında yıldız isimlerden biri olarak kabul edilen Kendall Jenner'ı tanımayanımız yoktur diye tahmin ediyoruz.

Dünya modelleri arasında yıldız isimlerden biri olarak kabul edilen Kendall Jenner'ı tanımayanımız yoktur diye tahmin ediyoruz.

Dünya çapında çok konuşulan ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Dünya çapında çok konuşulan ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün plajda sütyensiz giydiği şeffaf elbisesiyle poz vermişti. Bu karelerle takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.👇

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün plajda sütyensiz giydiği şeffaf elbisesiyle poz vermişti. Bu karelerle takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.👇

Bugün ise gün batımında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü model, bikinili pozlarıyla görenlerin nefesini kesti.👇

Bugün ise gün batımında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü model, bikinili pozlarıyla görenlerin nefesini kesti.👇

Fit fiziğini ön plana çıkaran Jenner, vücut kıvrımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.👇

Fit fiziğini ön plana çıkaran Jenner, vücut kıvrımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.👇
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O kadar ki Selin Ciğerci'yi bile gaza getirdi Kendallcık!

O kadar ki Selin Ciğerci'yi bile gaza getirdi Kendallcık!

Selin Ciğerci, Kendall gibi vücut yapmayı kendine hedef olarak belirledi...

Selin Ciğerci, Kendall gibi vücut yapmayı kendine hedef olarak belirledi...

1. Aynı Selin gibi Kendall'ı görünce aklını kaybedenlerden de yorum gecikmedi. Hazırsanız başlıyoruz... 'Ben kovalamıyorum, çekiyorum' ifadesi tamamen görülüyor. O çok mükemmel 🤌🏻✨'

1. Aynı Selin gibi Kendall'ı görünce aklını kaybedenlerden de yorum gecikmedi. Hazırsanız başlıyoruz... 'Ben kovalamıyorum, çekiyorum' ifadesi tamamen görülüyor. O çok mükemmel 🤌🏻✨'
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2. Halktan biriyle çıkar mıydın?

2. Halktan biriyle çıkar mıydın?

3. Kariyerini modellikte dene... Bunun için bir vücudun var 🔥

3. Kariyerini modellikte dene... Bunun için bir vücudun var 🔥

4. Aniden açlığım gitti

4. Aniden açlığım gitti

5. Duygularımla oynamayı bırak

5. Duygularımla oynamayı bırak

6. Kim Kardashian gibi olmaya gerek yok... biraz giysi bul.

6. Kim Kardashian gibi olmaya gerek yok... biraz giysi bul.
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7. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun Yorumlara...😂

7. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun Yorumlara...😂

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mamamia

yalnız cidden vücudu çok güzel 👌🔥

rcpbyrm

Ay'ın aydınlık yüzünü gördük :)