Danla Bilic, Çakal'la Ayrılığını Doğrularcasına Yaptığı Paylaşımda "Bu Dişilliği Çok Özleyecek" Dedi
Danla Bilic, Çakal'la Ayrılığını Doğrularcasına Yaptığı Paylaşımda "Bu Dişilliği Çok Özleyecek" Dedi
Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, yaşadığı birlikteliklerle çok konuşulan bir isim. Bildiğiniz üzere Danla, son dönemde rapçi Çakal aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta ise ikilinin ayrılık dedikoduları hızla yayılmıştı. Bugün ise Danla Bilic cephesinden ayrılığı doğrularcasına bir paylaşım geldi. Detaylar👇
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Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic, yaptığı her hareketle gündem olmaya başarıyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündem olan Danla Bilic'in bir süre önce ise rapçi Çakal ile adı aşk dedikodularında anılmaya başlamıştı hatırlarsanız.
Bu aşk dedikodusundan sonra ikili, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor ve yaşadıkları bu aşkı her seferinde bizlere de gösteriyordu.
Ancak geçtiğimiz hafta bu aşka nazar değdi. Danla Bilic'in sevgilisi Çakal'ı takipten çıkarmasının ardından kısa sürede ayrılık haberleri yayılmıştı.
Hatta Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven, katıldığı bir davette Danla'yla kendisini sevgilisi olduğundan beri sık göremediğini söyleyen muhabire "Öyle bir şey yok. Asıl malzemeyi 2-3 gün sonra görürsünüz" diyerek ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
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Danla ise bugün yaptığı paylaşımla adeta rapçi Çakal'a gönderme yaptı. Danla, Instagram hikayesinde ilk olarak 'bu erilliği çok özleyeceğim" notuyla bir fotoğraf paylaştı.👇
Bilic, sonraki paylaşımında ise kolları tüylü kokoş kıyafetiyle kadehi tuttuğu fotoğrafına "Ve o da bu dişilliği" notunu düşünce sevgilisi Çakal ile ayrılık iddialarını doğruladığını söyleyebiliriz.👇
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