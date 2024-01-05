Danla Bilic, Çakal'la Ayrılığını Doğrularcasına Yaptığı Paylaşımda "Bu Dişilliği Çok Özleyecek" Dedi

Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, yaşadığı birlikteliklerle çok konuşulan bir isim. Bildiğiniz üzere Danla, son dönemde rapçi Çakal aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta ise ikilinin ayrılık dedikoduları hızla yayılmıştı. Bugün ise Danla Bilic cephesinden ayrılığı doğrularcasına bir paylaşım geldi. Detaylar👇