Beril Talu Sorgudayken Onu Bekleyen Eşi Kıvanç Talu Hüngür Hüngür Ağladı!
Beril Talu Sorgudayken Onu Bekleyen Eşi Kıvanç Talu Hüngür Hüngür Ağladı!
150 milyonluk vurgunla kayıplara karıştıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti bugün evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan çift, ifade vermek için önce emniyete ardından da adliyeye sevk edildi. Eşi Beril Talu sorgudayken onu bekleyen Kıvanç Talu'nun hüngür hüngür ağladığı görüntüler ise Yağmur Çevik tarafından paylaşıldı. Detaylar👇
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'Var Böyle Tipler' kanalıyla tanıdığımız Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 150 milyonluk vurgun yaparak Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti.
Yaptıkları milyonluk vurgunu yakın çevrelerini dolandırarak elde eden çiftten uzun süredir haber alınamıyordu.
Yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Talu çiftinden haber geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelerek ülkeye giriş yapan çift, polis ekipleri tarafından evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yağmur Çevik'e bir sosyal medya kullanıcısı tarafından bir gönderilen görüntüde, eşi Beril Talu sorgudayken onu bekleyen Kıvanç Talu'nun hüngür hüngür ağladığı iddia edildi.👇
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