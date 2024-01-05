Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Beril Talu Sorgudayken Onu Bekleyen Eşi Kıvanç Talu Hüngür Hüngür Ağladı!

Beril Talu Sorgudayken Onu Bekleyen Eşi Kıvanç Talu Hüngür Hüngür Ağladı!

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 17:45

150 milyonluk vurgunla kayıplara karıştıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti bugün evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan çift, ifade vermek için önce emniyete ardından da adliyeye sevk edildi. Eşi Beril Talu sorgudayken onu bekleyen Kıvanç Talu'nun hüngür hüngür ağladığı görüntüler ise Yağmur Çevik tarafından paylaşıldı. Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Var Böyle Tipler' kanalıyla tanıdığımız Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 150 milyonluk vurgun yaparak Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti.

'Var Böyle Tipler' kanalıyla tanıdığımız Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 150 milyonluk vurgun yaparak Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti.

Yaptıkları milyonluk vurgunu yakın çevrelerini dolandırarak elde eden çiftten uzun süredir haber alınamıyordu.

Yaptıkları milyonluk vurgunu yakın çevrelerini dolandırarak elde eden çiftten uzun süredir haber alınamıyordu.

Yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Talu çiftinden haber geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelerek ülkeye giriş yapan çift, polis ekipleri tarafından evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Talu çiftinden haber geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelerek ülkeye giriş yapan çift, polis ekipleri tarafından evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Talu çiftinin ilk ifadelerinden bu içeriğimizde bahsetmiştik.👇

Yağmur Çevik'e bir sosyal medya kullanıcısı tarafından bir gönderilen görüntüde, eşi Beril Talu sorgudayken onu bekleyen Kıvanç Talu'nun hüngür hüngür ağladığı iddia edildi.👇

Yağmur Çevik'e bir sosyal medya kullanıcısı tarafından bir gönderilen görüntüde, eşi Beril Talu sorgudayken onu bekleyen Kıvanç Talu'nun hüngür hüngür ağladığı iddia edildi.👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?