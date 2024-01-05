Beril Talu Sorgudayken Onu Bekleyen Eşi Kıvanç Talu Hüngür Hüngür Ağladı!

150 milyonluk vurgunla kayıplara karıştıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti bugün evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan çift, ifade vermek için önce emniyete ardından da adliyeye sevk edildi. Eşi Beril Talu sorgudayken onu bekleyen Kıvanç Talu'nun hüngür hüngür ağladığı görüntüler ise Yağmur Çevik tarafından paylaşıldı. Detaylar👇