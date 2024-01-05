Gözaltına Alınan Kıvanç ve Beril Talu'nun İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
Gözaltına Alınan Kıvanç ve Beril Talu'nun İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ta...
Yaklaşık 150 milyon TL civarından vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilen ve aylardır ortalıkta gözükmeyen Kıvanç ve Beril Talu çifti evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı.
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'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun çevresinde bulunan birçok kişiyi 150 milyon lira dolandırıp Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti.
Aylardır ortalıkta gözükmeyen ve sesleri çıkmayan Beril ve Kıvanç Talu çifti gözaltına alındı. Evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan çiftin sorgusu bitti.
Gürcistan'dan Türkiye'ye dönen çift, suçsuz olduklarını düşündükleri için Türkiye’ye dönüş yaptıklarını söyledikleri belirtildi.
Suçlamaları reddeden ikilinin "Biz kimseden para almadık. Bize borç verdiler. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar"dediği iddia edildi.
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