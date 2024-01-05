Çevresini 150 Milyon TL Dolandırarak Kaçmışlardı: Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu Gözaltına Alındı
Çevresini 150 Milyon TL Dolandırarak Kaçmışlardı: Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu Gözaltına Alındı
Yakın çevresini yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalanarak gözaltına alındı.
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Var Böyle Tipler karakteri ile hayatımıza giren sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevresini yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştığı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.
Uzun süredir kendilerinden haber alınamayan, yurt dışına kaçtıkları iddia edilen çiftten haber geldi.
Yakın çevresini dolandırarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Talu çifti yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; çift, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havaalanı’na gelerek ülkeye giriş yaptı.
Havaalanından evlerine geçen çiftin ülkeye giriş yaptığını öğrenen polis ekipleri evlerine baskın yaparak Talu çiftini gözaltına aldı.
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