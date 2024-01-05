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Nurgül Yeşilçay, Gündemden Düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' Masasını Fena Ti'ye Aldı!

Nurgül Yeşilçay, Gündemden Düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' Masasını Fena Ti'ye Aldı!

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 19:32

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikten meslektaşlarıyla birlikle bir paylaşım yaptı. Paylaşımına 'Şampiyonlar Ligi' notunu düşen Yeşilçay, akıllara Dilan Polat'ın o meşhur fenomenlerle dolu masasını getirdi. Hadi gelin, Nurgül Yeşilçay'ın Şampiyonlar Ligi ekibine bir bakalım... 😅👇

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Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini her defasında güldürmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini her defasında güldürmeyi başarıyor.

Hatırlarsanız Nurgül Yeşilçay, 'bir davetten eve geldiğinde neler yaşanır' temalı videosuyla herkesi kahkahalara boğmuştu.

Hatırlarsanız Nurgül Yeşilçay, 'bir davetten eve geldiğinde neler yaşanır' temalı videosuyla herkesi kahkahalara boğmuştu.

Hadi o anları tekrar hatırlayalım;😂👇

Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda ise tavuk pişirdiği anları paylaşmıştı. Tavuğunu fırına veren Nurgün Yeşilçay, tavuk pişene kadar Influencer gibi poz vermeyi de ihmal etmemişti.

Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda ise tavuk pişirdiği anları paylaşmıştı. Tavuğunu fırına veren Nurgün Yeşilçay, tavuk pişene kadar Influencer gibi poz vermeyi de ihmal etmemişti.

Hadi gelin o anları da bir hatırlayalım;😂👇

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Yeşilçay, son paylaşımında ise aylarca gündememizden düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasına bir gönderme yaptı.

Yeşilçay, son paylaşımında ise aylarca gündememizden düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasına bir gönderme yaptı.

Katıldığı bir etkinlikten paylaşım yapan Yeşilçay; Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile paylaştığı kareye "Şampiyonlar Ligi" notunu düştü. İşte Nurgün Yeşilçay'ın 'Şampiyonlar Ligi'😂👇

Katıldığı bir etkinlikten paylaşım yapan Yeşilçay; Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile paylaştığı kareye "Şampiyonlar Ligi" notunu düştü. İşte Nurgün Yeşilçay'ın 'Şampiyonlar Ligi'😂👇

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