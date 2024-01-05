Nurgül Yeşilçay, Gündemden Düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' Masasını Fena Ti'ye Aldı!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikten meslektaşlarıyla birlikle bir paylaşım yaptı. Paylaşımına 'Şampiyonlar Ligi' notunu düşen Yeşilçay, akıllara Dilan Polat'ın o meşhur fenomenlerle dolu masasını getirdi. Hadi gelin, Nurgül Yeşilçay'ın Şampiyonlar Ligi ekibine bir bakalım... 😅👇