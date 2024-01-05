Nurgül Yeşilçay, Gündemden Düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' Masasını Fena Ti'ye Aldı!
Nurgül Yeşilçay, Gündemden Düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' Masasını Fena Ti'ye Aldı!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikten meslektaşlarıyla birlikle bir paylaşım yaptı. Paylaşımına 'Şampiyonlar Ligi' notunu düşen Yeşilçay, akıllara Dilan Polat'ın o meşhur fenomenlerle dolu masasını getirdi. Hadi gelin, Nurgül Yeşilçay'ın Şampiyonlar Ligi ekibine bir bakalım... 😅👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini her defasında güldürmeyi başarıyor.
Hatırlarsanız Nurgül Yeşilçay, 'bir davetten eve geldiğinde neler yaşanır' temalı videosuyla herkesi kahkahalara boğmuştu.
Hadi o anları tekrar hatırlayalım;😂👇
Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda ise tavuk pişirdiği anları paylaşmıştı. Tavuğunu fırına veren Nurgün Yeşilçay, tavuk pişene kadar Influencer gibi poz vermeyi de ihmal etmemişti.
Hadi gelin o anları da bir hatırlayalım;😂👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçay, son paylaşımında ise aylarca gündememizden düşmeyen Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasına bir gönderme yaptı.
Katıldığı bir etkinlikten paylaşım yapan Yeşilçay; Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile paylaştığı kareye "Şampiyonlar Ligi" notunu düştü. İşte Nurgün Yeşilçay'ın 'Şampiyonlar Ligi'😂👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın