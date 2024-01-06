Sisi Lakaplı Seyhan Soylu, İntizar'ın Cinsel Yönelimi Hakkında Çok Çarpıcı İddialar Ortaya Attı
Sisi Lakaplı Seyhan Soylu, İntizar'ın Cinsel Yönelimi Hakkında Çok Çarpıcı İddialar Ortaya Attı
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"Sisi" lakabıyla yakından tanınan Seyhan Soylu'nun yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiyor hatta çoğu zaman kaosa neden oluyor.
Hem magazin hem de ülke gündemine dair konular hakkında hiç bilinmeyen bilgiler veren Soylu, uzun zamandır Polat davasıyla gündemdeydi.
Kaos kraliçesi bu sefer de bambaşka bir iddiayla gündeme damgasını vurdu. Sisi, Özcan Beylan ve Sevtap Gül'ün sunduğu Müzikonair Magazin canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkçe arabesk denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan İntizar hakkında infial yaratacak iddialarda bulundu.
Sisi, Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ile uygunsuz ve mahrem görüntüleri ortaya çıkan İntizar'ın "Hermafrodit (Çift cinsiyetli)" olduğunu iddia etti.
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İkilinin 2019 yılında uygunsuz ve mahrem görüntülerini ifşa eden teknik servis müdürü de ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Seyhan Soylu, ”İntizar kadın değil, İntizar Hermafrodit. Çift cinsiyetli. İntizar ile beraber olan kişilerden duyduğum normal bir erkeğin işlevi var." açıklamasında bulundu.
"İntizar çok karakterli bir insan. Çok özel bir yaratık. Müthiş bir dost. Müthiş bir karakter. Çok nayif. Bir erkekten çok daha şefkatli. Zaten bana göre erkek. Edis ile Sefo’dan daha erkek…”
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