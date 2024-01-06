Sisi Lakaplı Seyhan Soylu, İntizar'ın Cinsel Yönelimi Hakkında Çok Çarpıcı İddialar Ortaya Attı

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seyhan Soylu geçtiğimiz gün Müzikonair Magazin canlı yayına katıldı. 'Sisi' lakabıyla tanınan Soylu, türkücü İntizar ile ilgili şoke eden sözler söyledi. Müstehcen görüntüleri çıktığı öne sürülen İntizar hakkında 'Hermafrodit (Çift cinsiyetli)” dendi.