Hepimiz Ayakta Uyumuşuz: Eski Aşıklar Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in Barışıp Tatile Çıktığı İddia Edildi!
Hepimiz Ayakta Uyumuşuz: Eski Aşıklar Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in Barışıp Tatile Çıktığı İddia Edildi!
Eğer doğruysa, 2024'ün ilk ve en uzun süre konuşulacak aşk bombasıyla geldik! Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ve kerem Bürsin'in 9 yıl sonra barıştığı bir de üstüne tatile çıktığı iddia edildi...
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Her şey Mavi iş birliğiyle ve bu fotoğraflarla başlamıştı hatırlarsanız...
Sene 2015'ti, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'i ilk yan yana gördüğümüz anda da uyumlarına aşık olmuştuk!
Sonra onlar da birbirine aşık oldu... Üstelik alışık olduğumuz sıradan çiftlerden de değillerdi, aşklarını kimsenin gözüne sokmuyorlardı.
Küçük ama anlamlı jestlerle birbirini mutlu eden, bize de aşklarından kesitler sunan çiftin, yan yana güzelliği ve samimi halleri kalp çarpıntısı yaratacak türdendi.
Koskoca dört sene sürdü aşkları. Sonra ne olduysa kara bulutlar dolaşmaya başladı üzerlerinde. İddiaya göre Kerem Bürsin evlilik teklifi etmişti, Serenay da kabul etmişti. Ama Serenay'ın talep ettiği evlilik sözleşmesi her şeyi yerle bir etti.
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Bu evlilik sözleşmesi meselesi doğru muydu değil mi hiç öğrenemedik tabii. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ilişkilerinde çizdikleri profili hiç bozmadan gayet efendi efendi ayrıldı çünkü.
Kimse birbirinin arkasından atıp tutmadı, koca bir mesafe girdi sadece araya... Bir de koca aşklar!
Sonra, geçtiğimiz Ağustos ayında beklenmedik bir hamle gelmişti Bürsin cephesinden. Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'in Serenay Sarıkaya'yı takibe alması ve Kerem'in Serenay'lı bir fotoğrafı beğenmesi "Barıştılar mı?" iddiasının ortaya çıkmasına sebep olmuştu.
Bir de üstüne Serenay Sarıkaya'dan kalp balonlu "İletildi" notlu bir paylaşım gelince yer yerinden oynamıştı.
Aksine Kerem Bürsin'in "Ya Çok Seversen" dizisinde başrolü paylaştığı Hafsanur Sancaktutan'la 👇
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Serenay Sarıkaya'nın da "Ateşe Düştüm" şarkısına back vokal yaptığı Mert Demir'le 👇 adı çıktı.
Kerem, Hafsanur'la sadece arkadaş olduklarını keskin bir şekilde dile getirdi, Serenay ise Mert Demir sorularına "Durun bakalım" diye cevap vermişti.
Şimdiyse gündemde Hafsanur, Mert falan değil yine ve yeniden ikisi var! Seneye gireli daha birkaç gün oldu ama 2024'ün en bomba aşkına tanıklık etmeye hazırlanıyor olabiliriz, kemerlerinizi bağlayın!
Halk TV'nin haberine göre aşk bacayı çoktan ve yine sarmış. Hatta o kadar ki Serenay ve Kerem tatile çıkmış bile!
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