Hepimiz Ayakta Uyumuşuz: Eski Aşıklar Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in Barışıp Tatile Çıktığı İddia Edildi!

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama bize çok olası geldi bu geri dönüş... Zaten çok küçüklerdi o zaman, şimdi tam zamanı! Bakalım, bekleyelim görelim! Birkaç güne işin aslının ne olduğu ortaya çıkar da aylarca oldu mu olacak mı diye beklemeyiz diye ummaktan başka çaremiz yok!