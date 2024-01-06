Çağa Ayak Uydurup Oğlunu Zeynep Bastık Şarkısıyla Uyutmayı Tercih Eden Ezgi Mola "Doğuştan Anneymiş" Dedirtti
Çağa Ayak Uydurup Oğlunu Zeynep Bastık Şarkısıyla Uyutmayı Tercih Eden Ezgi Mola "Doğuştan Anneymiş" Dedirtti
Kasım sonunda ilk bebeği Can'ı kucağına alan ve annelik serüveninden kesitler paylaşmaya devam eden Ezgi Mola, bu sefer de oğlunu Zeynep Bastık şarkısıyla uyuttuğu anlarla kalpleri eritti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ezgi Mola, girdiği her rolü hakkıyla taşıdığı muhteşem oyunculuğunun yanında samimiyeti, içtenliği ve doğallığıyla da sık sık gündem olan isimlerden biri biliyorsunuz! Hatta muhtemelen ülkede tek bir sevmeyeni olmayan ünlülerden de diyebiliriz...
İlk önce 2019 yılında başlayan ilişkisinin tatlılığıyla gönlümüzü fetheden Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'yla yaptığı birbirinden doğal aşk paylaşımlarıyla en beğenilen çiftler arasına girmişti.
Herkesin çok yakıştırdığı çift, geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Sadece aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğünde yine sadelikten yanaydılar.
Ardından kısacık bir süre sonra, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediğini öğrendik. Sonra da bebeklerinin erkek olduğunu ve adının Can olacağını!
Ezgi Mola, 24 Kasım'da kucağına aldığı minik Can'ı ilk doktor kontrolüne giderken tanıştırdı bizimle 🧿 O günden sonra da annelik serüveninden yeni videolar ve fotoğraflar paylaşmaya tam gaz devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Can'ın güzel yüzünü henüz göremedik ama dün gece Ezgi Mola'dan gelen paylaşım hepimizin bebek sevgisini bir fitilledi ❤️
Can'ın tontik ayaklarını öptüğü fotoğrafı paylaşan Ezgi Mola, takipçisiyle yaşadığı anıyı da yine tüm samimiyetiyle anlattı.
Anneliğe bayıldığı her halinden belli olan Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde Can'la yeni videolar paylaştı...🫠 Önce esprili bir paylaşım patlatan güzel oyuncu 👇
Ardından çağa hemencecik ayak uydurmuş bir anne olduğunu kanıtladı ve oğluna Zeynep Bastık'ın "Gözyaşlarım Anlatır" coverını söylediği anları paylaştı!
Ezgi Mola'nın naif sesi ve videonun sonunda minik Can'ın annesine cevabı gören herkesin kalbini pamuk gibi yaptı! Sana nazar değmesin Can, çok şekersin! ❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda