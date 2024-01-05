Yerden Yere Vurulmuştu: Demet Özdemir Venedik Film Festivali En İyi Giyinenler Listesine Giren Tek Türk Oldu
Yerden Yere Vurulmuştu: Demet Özdemir Venedik Film Festivali En İyi Giyinenler Listesine Giren Tek Türk Oldu
Kaynak: https://www.harpersbazaararabia.com/f...
Harper's Bazaar Arabia'nın 'Venedik Film Festivali'nde en iyi giyinenler' listesine giren tek Türk olan Demet Özdemir, sosyal medya kullanıcılarına yine yaranamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son olarak 'Adım Farah' dizisindeki performansıyla oldukça beğenilen başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden.
Ayrıca epey büyük bir hayran kitlesi var, mesela sadece Instagram'da 16 milyon kişi takip ediyor kendisinin...
Bir dönem Oğuzhan Koç'la sadece sekiz ay süren evliliğiyle gündemden düşmeyen Özdemir 👇
Venedik Film Festivali'nde 21. Kineo Ödül Töreni'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü kazanmıştı. Hepimizi gururlandıran ödülden daha çok konuşulan şey ise kombin seçimi olmuştu.
1. Tabiri caizse, kırmızı halı görünümüyle resmen yerden yere vurulmuştu Demet! Şöyle hızlıca geçmişe dönüp, kim ne demişti beraber bakalım önce! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
6. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
11. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gördüğünüz üzere, bildiğiniz linç yemişti Demet! Hatta kombiniyle paylaştığı fotoğrafların shopsuz hali ortaya çıkınca da bir daha dillere düşmüştü...
Gelin görün ki bizim burun kıvırdığımız, yabancı magazinde değer buldu! Demet Özdemir, o kombinle Harper's Bazaar Arabia'nın hazırladığı 'Venedik Film Festivali 2023 Kırmızı Halının En İyi Giyinenleri' listesine giren tek Türk oyuncu oldu...
Kimileri tarafından gururla alkışlanan Demet Özdemir, kimilerine de yine yaranamadı!
Kombinin yakışmadığını savunanlar çoğunluktaydı!
Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kombin "en iyi giyinenler" listesine girmeyi hak ediyor mu? Etmiyor mu? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda