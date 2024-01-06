Yüzü Estetikten Geçilmeyen Dilan Çiçek Deniz, Yine ve Yeniden Uzatmalara Doyamadığı Çenesiyle Gündem Oldu!
Yüzü Estetikten Geçilmeyen Dilan Çiçek Deniz, Yine ve Yeniden Uzatmalara Doyamadığı Çenesiyle Gündem Oldu!
Muhabirlere yakalanan ve vücudundaki dövmelerle ilgili sorulara cevap veren Dilan Çiçek Deniz, yine ve yeniden çenesiyle gündem oldu...
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2014 yılında Elidor Miss Turkey yarışmasında sıfır estetikle ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'i son zamanlarda tanımak mümkün değil biliyorsunuz...
Zaman içerisinde yüzü baştan sona değişen ve her seferinde de dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, estetik iddialarından bezdiğini ve yüzünde sadece küçük dokunuşlar olduğunu söylemişti, belki hatırlarsınız.
Fakat sosyal medya kullanıcıları hiçbir zaman aynı fikirde olmadı. Olması da mümkün değil zaten, geçmişteki halini bilmiyor olsak tamam diyeceğiz de.. Fark ortada, hem de apaçık!
Zaten tam olarak bu yüzden, sürekli yüzündeki ona göre küçük bize göre büyük dokunuşlarla gündem oluyor Dilan Çiçek.
Tıpkı geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj yayıldığında olduğu gibi... Dövmeleriyle ilgili sorulara cevap veren Dilan Çiçek Deniz'in açıklamaları kendisini görenlerin umrunda bile olmadı desek yeridir. Çenesi yine bambaşka bir mevzuydu çünkü!
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1. Daltonlara benzetilen oyuncu, yine ve yeniden yerden yere vuruldu tabii. Gelin kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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