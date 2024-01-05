Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola Bir Takipçisiyle Yaşadığı Kısa Anısını Bu Tatlılıkla Paylaştı!
Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola Bir Takipçisiyle Yaşadığı Kısa Anısını Bu Tatlılıkla Paylaştı!
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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı kısa bir süre önce 'Can' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran sevilen oyuncu, henüz bebeğinin yüzünü göstermedi. Nazar değmesin diye olsa gerek.
Geçtiğimiz günlerde Can'ın doktor kontrolünden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.
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Şimdi ise yüzünü göstermediği fakat gözlerimizden kalpler çıkaran bir başka karesini yayınladı.👇
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"Bu gece de aşka düştük" notuyla paylaştı.👇
Bir takipçisiyle yaşadığı bir anıyı böyle paylaştı.👇
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Ezgi Mola'nın bu tatlılığı hakkında aynı fikirde misiniz? Yorumlarda buluşalım.
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