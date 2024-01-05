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Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola Bir Takipçisiyle Yaşadığı Kısa Anısını Bu Tatlılıkla Paylaştı!

Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola Bir Takipçisiyle Yaşadığı Kısa Anısını Bu Tatlılıkla Paylaştı!

Ezgi Mola
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 15:50

Yaklaşık bir buçuk ay önce oğlunu kucağına alan çiçeği burnunda anne Ezgi Mola oğluyla ilgili yaşadığı küçük bir anıyı paylaştı.

Aynı zamanda oğlunun yüzünü göstermediği birbirinden tatlı karelerini paylaştı. 👇

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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı kısa bir süre önce 'Can' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı kısa bir süre önce 'Can' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran sevilen oyuncu, henüz bebeğinin yüzünü göstermedi. Nazar değmesin diye olsa gerek.

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran sevilen oyuncu, henüz bebeğinin yüzünü göstermedi. Nazar değmesin diye olsa gerek.

Geçtiğimiz günlerde Can'ın doktor kontrolünden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Can'ın doktor kontrolünden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

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Şimdi ise yüzünü göstermediği fakat gözlerimizden kalpler çıkaran bir başka karesini yayınladı.👇

Şimdi ise yüzünü göstermediği fakat gözlerimizden kalpler çıkaran bir başka karesini yayınladı.👇
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"Bu gece de aşka düştük" notuyla paylaştı.👇

"Bu gece de aşka düştük" notuyla paylaştı.👇

Bir takipçisiyle yaşadığı bir anıyı böyle paylaştı.👇

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Ezgi Mola'nın bu tatlılığı hakkında aynı fikirde misiniz? Yorumlarda buluşalım.

Ezgi Mola'nın bu tatlılığı hakkında aynı fikirde misiniz? Yorumlarda buluşalım.

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