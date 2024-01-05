Ece Ronay'a Şiddet Uygulayan Mehmet Bilir'e Mahkeme Kararı ile 3 Gün Hapis Cezası Verildi!
Ece Ronay'a Şiddet Uygulayan Mehmet Bilir'e Mahkeme Kararı ile 3 Gün Hapis Cezası Verildi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/su...
Geçtiğimiz yılın mayıs ayından Mehmet Bilir'den boşanan Ece Ronay'ın eski eşinden şiddet gördüğü iddiaları doğrulandı. Milliyet'in haberine göre; Mehmet Bilir'e 3 gün hapis cezası verildi.
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Geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde boşanan Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in yaşadıkları bu çalkantılı süreç magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Daha önce sosyal medya hesabından eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ifade ederek mahkeme yoluyla uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.
Fakat "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.
Sonrasında ifadeye çağrılan Mehmet Bilir, verdiği ifadede görüntülerde Ece Ronay’a şiddet uygulayan şahsın kendisi olmadığını iddia etmişti.
Ancak bugün Milliyet'in haberine göre; Anadolu 1. Aile Mahkemesi görüntülerdeki şahsın Mehmet Bilir olduğunu tespit edip Bilir'i 3 gün hapis cezası verdi.
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Dün de Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi ve Gebze'deki şubelerine ise Mehmet Bilir'in kendisine borcu olduğu iddiaları ile haciz gelmişti.
Sular durulmuyor derken bir de üstüne hapis cezası olayları daha da büyük bir noktaya taşıdı. Siz ne düşünüyorsunuz?
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