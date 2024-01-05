Serdar Ortaç’tan Kumar İtirafı: “Kazanılsa 35 Yıldır Ben Kazanırdım”
Serdar Ortaç’tan Kumar İtirafı: “Kazanılsa 35 Yıldır Ben Kazanırdım”
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında kumar bağımlılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Kumarda kazanan olmaz” diyen Serdar Ortaç, 35 yıllık kumar kariyerinden örnek verdi.
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Son aylarda TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen Serdar Ortaç, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu.
Kumar bağımlılığı bilinen ve geçmişte kumar yüzünden ciddi borçlara giren Serdar Ortaç, 35 yıldır kumar oynadığını itiraf etti.
Ortaç, ‘Bu hayatta seni en çok üzen ne?” sorusuna, “Ölümler, çok para kaybetmem ve kumar bağımlığım” diyerek cevap verdi.
“Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için de 10 senen gider.”
“Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum.”
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“İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.”
MS hastalığıyla ilgili de konuşan Serdar Ortaç, sağlıklı olduğu günleri özlediğini ifade etti.
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Olur mu canım, neden kazanamayasın. Sen yeteneksizsin. Kumar kazandırır, uyuşturucu mutlu eder, alkol dosttur.... Misal, Akciğer kanserinden koruyan sigara i... Devamını Gör
Reklam amaçlı kazandırılanlar var. Mesela atıyorum her 1000 kişiden birisine 50 kişinin kaybettiği parayı kazandırıyorlar. Herkes o kişi olmaya çalışarak dah... Devamını Gör
Bir de bu videoları görenlerde şöyle bir psikoloji oluşuyor. Ben bir kere o kadar para kazansam zaten bir daha oynamam. Belki doğru ama o 1/1000 ihtimalin si... Devamını Gör
ah be serdar açaydın zincir güzellik marketi bulurdun parayı sen de hiç bilmiyorsun bu işleri be ablam