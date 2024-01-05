2024 Yılının Ocak Ayında Birbirinden Güzel İsimler Dergi Kapaklarında Boy Gösterdi!
2024 Yılının Ocak Ayında Birbirinden Güzel İsimler Dergi Kapaklarında Boy Gösterdi!
2023 yılını geride bırakırken 2024'e yeni umutlarla girdik. Güzel şeyler beklediğimiz yeni yılın ilk ayında Türk ünlü güzeller dergi kapaklarını süsledi.
Siz en çok hangi dergi kapağını beğendiniz?
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Dünyanın dört bir yanında 2023'ü geride bırakıp 2024'e girerken kutlamalar bütün coşkusuyla gerçekleşti.
2024 hepimize uğurlu gelsin derken birbirinden ünlü Türk isimler dergi kapaklarında boy gösterdi. Gelin ocak ayında hangi isimler hangi dergi kapağında yer aldı bakalım.👇
Nilperi Şahinkaya - Bestyle
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Tuba Büyüküstün - Harper's Bazaar
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Melis Sezen - Elle
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Hande Erçel - L'Officiel
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Siz en çok hangi ünlünün yer aldığı dergi kapağını beğendiniz?
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