Esra Bilgiç'ten Daha Ünlü Olduğunu Söyleyen Kısmetse Olur Yarışmacısı Sinirleri Zıplattı!
Esra Bilgiç'ten Daha Ünlü Olduğunu Söyleyen Kısmetse Olur Yarışmacısı Sinirleri Zıplattı!
Kısmetse Olur programıyla tanınan Oğulcan Yılmaz, oyuncu Esra Bilgiç'ten daha ünlü olduğunu iddia etti. Oğulcan Yılmaz'ın bu iddiası da Esra Bilgiç fanlarını kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllar sonra yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Oğulcan Yılmaz, Cansel'le olan ilişkisiyle programda çok konuşulmuştu.
Yarışmanın ardından sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Oğulcan Yılmaz, yaptığı paylaşımlarla da gündem olmaya devam ediyor.
Yılmaz son olarak da bir TikTok filtresiyle çektiği bir videoda oyuncu Esra Bilgiç'ten daha ünlü olduğunu iddia etti.
Videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Bu iddiası da Esra Bilgiç fanlarını kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce hangisi daha ünlü? 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda