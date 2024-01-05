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Esra Bilgiç'ten Daha Ünlü Olduğunu Söyleyen Kısmetse Olur Yarışmacısı Sinirleri Zıplattı!

Esra Bilgiç'ten Daha Ünlü Olduğunu Söyleyen Kısmetse Olur Yarışmacısı Sinirleri Zıplattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
05.01.2024 - 12:48

Kısmetse Olur programıyla tanınan Oğulcan Yılmaz, oyuncu Esra Bilgiç'ten daha ünlü olduğunu iddia etti. Oğulcan Yılmaz'ın bu iddiası da Esra Bilgiç fanlarını kızdırdı.

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Yıllar sonra yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Oğulcan Yılmaz, Cansel'le olan ilişkisiyle programda çok konuşulmuştu.

Yıllar sonra yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Oğulcan Yılmaz, Cansel'le olan ilişkisiyle programda çok konuşulmuştu.

Yarışmanın ardından sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Oğulcan Yılmaz, yaptığı paylaşımlarla da gündem olmaya devam ediyor.

Yarışmanın ardından sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Oğulcan Yılmaz, yaptığı paylaşımlarla da gündem olmaya devam ediyor.

Yılmaz son olarak da bir TikTok filtresiyle çektiği bir videoda oyuncu Esra Bilgiç'ten daha ünlü olduğunu iddia etti.

Yılmaz son olarak da bir TikTok filtresiyle çektiği bir videoda oyuncu Esra Bilgiç'ten daha ünlü olduğunu iddia etti.

Videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Bu iddiası da Esra Bilgiç fanlarını kızdırdı.

Bu iddiası da Esra Bilgiç fanlarını kızdırdı.
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Sizce hangisi daha ünlü? 😂

Sizce hangisi daha ünlü? 😂

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