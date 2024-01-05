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Sarhoş Bir Şekilde Röportaj Veren Hafsanur Sancaktutan'ın Tatlılığı Gündem Oldu!

Sarhoş Bir Şekilde Röportaj Veren Hafsanur Sancaktutan'ın Tatlılığı Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
05.01.2024 - 10:45

Muhabir Online isimli magazin sayfasının yayınladığı röportajda Hafsanur Sancaktutan'ın sarhoş olması ve sevimli halleri gündem oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=4Db4_...
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Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan genç ve yetenekli oyuncular arasında yerini alan güzeller güzeli Hafsanur Sancaktutan başarılı bir isim.

Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan genç ve yetenekli oyuncular arasında yerini alan güzeller güzeli Hafsanur Sancaktutan başarılı bir isim.

İşi dışında pek fazla öne çıkmayan genç yetenek, geçtiğimiz gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

İşi dışında pek fazla öne çıkmayan genç yetenek, geçtiğimiz gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Muhabironline isimli sayfanın yayınladığı röportajda Hafsanur Sancaktutan'ın sarhoş olması dikkat çekti.

Sancaktutan'ın bu sevimli sarhoşluğu da gündem oldu.

Sancaktutan'ın bu sevimli sarhoşluğu da gündem oldu.
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