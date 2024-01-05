Otobüsteki Bir Ailenin İlginç Uyku Pozisyonu ve Rahatlık Seviyeleri Tartışma Yarattı!
Otobüsteki Bir Ailenin İlginç Uyku Pozisyonu ve Rahatlık Seviyeleri Tartışma Yarattı!
Uzun otobüs yolculuğu sırasında bir anne ve çocuklarının ilginç uyku pozisyonlarını paylaşan kullanıcı tartışma yarattı. Paylaşılan görüntüde çıplak ayakları koridorda sallanırken emniyet kemeri olmadan yolculuk yapılıyor.
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Uzun otobüs yolculukları genel olarak çok zordur. Bu yolculuğu zorlaştıran faktörlerden biri de maalesef ki insanlardır.
Twitter'da bir kullanıcı da zorlu geçen otobüs yolculuğundan bir fotoğraf paylaştı.
Paylaşılan fotoğrafta bir anne ve iki çocuğun ilginç uyuma pozisyonunu, emniyet kemeri takmadan yolculuk yapmalarını ve çıplak ayaklarını koridordan sallandırmalarını görüyoruz.
Görmek istemeyeceğimiz bu manzara da haliyle tartışma yarattı.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yaparsınız?
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