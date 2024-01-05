Danla Bilic ve Ala Tokel'in TikTok'ta Viral Olan Dev Turşuyu Denerken Yaptıkları Bel Altı Şakaları Olay Oldu
Danla Bilic ve Ala Tokel'in TikTok'ta Viral Olan Dev Turşuyu Denerken Yaptıkları Bel Altı Şakaları Olay Oldu
Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri haline gelen ve her paylaşımları ayrı bir olay olan Danla Bilic ve Ala Tokel beraber yurt dışı tatilindeler. Los Angeles'a giden fenomen ikili TikTok'ta viral olan dev turşuyu denedikleri bir video paylaştı. Hem Danla Biilc hem de Ala Tokel'in bel altı esprileri izleyenleri gülme krizine soktu.
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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede inanılmaz bir tanınırlık elde eden Danla Bilic'i tanımayanınız yoktur.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic popüler magazin figürlerinden biri oldu artık. Özel hayatıyla da sıkça karşımıza çıkıyor kendisi.
Aşk ilişkilerinin yanı sıra arkadaşlık ilişkilerini de sosyal medya hesabından sıkça paylaşan genç fenomeni biricik arkadaşı Ala Tokel ile görüyoruz.
Sporda, alışverişte, gezmelerde... Kısacası her yerde sürekli beraber olduklarını bildiğimi Danla Bilic ve Ala Tokel geçtiğimiz günlerde beraber tatile çıktı.
Los Angeles, Kaliforniya'ya giden Danla ve Ala ikilisi yaptıkları paylaşımlarla adeta düşman çatlatıyor diyebiliriz.
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Amerika'da keyifli vakit geçiren iki arkadaş orada da beraber kamera karşısına geçerek herkesi kahkahaya boğan bir video çekti.
TikTok'ta akım olan dev turşu akımına denk gelmişsinizdir. Yiyenlerin hem acılığından hem de ekşiliğinden dert yandığı dev turşu akımına Danla Bilic'in bir diğer yakın arkadaşı Cemal Can Canseven de katılmıştı.
Eeeee, Amerika'ya gidip bu turşuyu bulan Danla ve Ala da bu akıma katılmazsa olur muydu? Tabii olmazdı!
Her şeyi espriye çevirebilen bir arkadaşlığa sahip olan fenomen ikili dev turşuyu görünce yaptıkları bel altı şakalarıyla ortalığı kırıp geçirdi.
"13 saat uçup ürettiğimiz içerik evet" notuyla paylaşılan videoda Danla Bilic turşuyu yerken her türlü önlemi de aldı diyebiliriz.
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"Herkes her şeyi hayal etsin istiyorum" diyerek kahkahalara boğulan Danla videoyu "anne özür dilerim" diyerek bitirdi.
Danla Bilic ve Ala Tokel'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü elbette.
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