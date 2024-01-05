Danla Bilic ve Ala Tokel'in TikTok'ta Viral Olan Dev Turşuyu Denerken Yaptıkları Bel Altı Şakaları Olay Oldu

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri haline gelen ve her paylaşımları ayrı bir olay olan Danla Bilic ve Ala Tokel beraber yurt dışı tatilindeler. Los Angeles'a giden fenomen ikili TikTok'ta viral olan dev turşuyu denedikleri bir video paylaştı. Hem Danla Biilc hem de Ala Tokel'in bel altı esprileri izleyenleri gülme krizine soktu.